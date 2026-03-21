流行語から中国社会を読み解く当連載最終回は「反内巻」。連載の2回目で紹介した「内巻」に反抗する動きで、つまり無意味かつ苛烈な競争状態を抜け出すことである。

そして現在、「反内巻」という言葉を最も使っているのは中国政府である。

2025年3月の全国人民代表大会（全人代）において李強首相が「反内巻」を強調した。そして今年3月の全人代においても「反内巻」が強調された。

元々は単なるネット用語に過ぎなかった「内巻」がプロパガンダに格上げされた。これは筆者の知る限り、かなり珍しい現象であり、そして二つの重要な意味がある。

一つは中国政府が「内巻」という事実を認めたことだ。もともと「内巻」とは民間から生まれた言葉であり、事実上、成長が行き詰まりデフレ状態であることを表す用語だった。

プロパガンダ的に経済成長を謳う中国政府にとって、この言葉を認めることは経済低迷を認めることになりかねない。

本来、中国共産党の正当性は経済成長と生活向上にある。「内巻」を認めることは、経済構造が限界に達し、パイの奪い合いが起きているという負の側面を認めることに他ならない。

それでも「反内巻」を掲げたのは、もはや隠しきれないほど民間の閉塞感が強まり、放置すれば社会不安や「躺平」（寝そべり）」、「潤（逃避）」のような無気力化が体制を脅かすと判断したためだと想定している。

そしてもう一つはプロパガンダ化による強力な推進である。

連載の1回目で説明したように、中国政府のプロパガンダは強力な強制力と実行力が伴う。政府が「反内巻」という旗印を掲げた今、「内巻」への対抗は中国の経済モデルと社会構造を根底から作り変えるための国家プロジェクトへ変貌したのである。

中国政府が標的にした3つの重点分野

今後、2025年は「反内巻」元年として記録されるかもしれない。この年、中国政府は「内巻」という不毛な消耗戦に終止符を打つべく、かつてない強硬姿勢を見せた。標的となったのは3つの重点分野である。

・太陽光発電

・インターネットプラットフォーム

・自動車

これに合わせて動いたのが法律のアップデートだ。原価割れ販売を規制強化する条項が新設され、シェア争いのための赤字垂れ流し販売は、明確に違法となった。

さらに動きは実務レベルへと加速し、太陽光パネル大手各社は、価格暴落を防ぐために一斉に30%の減産を発表。供給過剰という蛇口を自ら締めにかかりだした。

そして産業構造に明確な変化が生まれているのが自動車業界だ。

中国は今や世界有数の自動車輸出大国である。

以前の中国の主要な輸出先はロシア向けが多く、他国が撤退した穴を埋めるという側面が大きかったが、今はタイなどの東南アジアやオーストラリアにも進出し、日本ブランドのシェアを奪いつつあるのが実態だ。

繰り返される歴史…1990年代の日本と2020年代の中国

振り返れば1990年代後半。バブル崩壊から数年が経ち、日本企業が本格的に中国や東南アジアへとかじを切った時期があった。そして今、2020年代後半の中国。不動産バブルの崩壊を経て、中国企業もまた、かつての日本と同じ動きを見せている。

そこにあるのは、凄まじい内圧によって駆動される生存戦略の転換だ。バブルが弾けて国内での勝ち筋が見えなくなった時、企業は外の世界に活路を求める。

歴史は繰り返される。しかし、そのスピードはデジタル化によって以前の日本のそれとは比較にならないほど速い。私たちは今、その歴史的な転換点のまっただ中に立っているのだ。

文/下川英馬 内外タイムス