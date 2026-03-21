シャンソン歌手クミコのコンセプトアルバム第2弾「シャンソンティックな歌たちVol.2〜時代を紡ぎ、物語を歌う〜」が5月27日に発売されることが21日、発表された。

あらゆるジャンルの楽曲を「シャンソン的（シャンソンティック）」に解釈するコンセプトアルバム。ジャンルも時代も超えて、クミコが「今、シャンソンティックに届けたい」と願う楽曲を新たに録音した。

クミコが敬愛する伝説のシャンソン歌手金子由香利の「愛のバラード」。今年50周年を迎えた角川映画の第1作「犬神家の一族」のメインテーマだ。昭和最後のシャンソンの大ヒットとなった「再会」も新たに録音した。

中島みゆきの77年のアルバム「あ・り・が・と・う」に収録された「時は流れて」。ザ・フォーク・クルセダーズの「イムジン河」は、きたやまおさむによって歌詞が追加された22年バージョンを下敷きにしてカバー。「愛の追憶」「幽霊」といったおなじみの曲も新たに録音した。故敏とし氏が残した新曲「ピエロの真珠」も収録されている。

コンサートも4月4日に東京・有楽町よみうりホールで「クミコ＆タブレット純昭和ジュークBOX〜昭和歌謡とシャンソンの夕べデラックス〜」、同12日には兵庫・ルネサンスクラシックス芦屋ルナ・ホールで「クミコsings松本隆songs松本隆の『ことばとうた』vol.2」を開催。

5月30日には東京・府中の森芸術劇場で「クミコ・ベイビーブーコンサート2026〜クミコもブーも…あのとき君も若かった？〜」を開く。