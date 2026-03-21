飼い主さんに上手に『お手』をする子犬。その後、『おかわり』もお願いされたわんちゃんですが…？わんちゃんの可愛い反応に、その光景を見た人から絶賛の声があがることに。

投稿は200万再生を記録し、「てちてちしてて可愛い♡」「『いよーいしょっ』て感じが可愛すぎる」と、癒しを届けています。

【動画：『おかわり』練習中の赤ちゃん犬→なかなかできなくて…思わず悶絶する『尊い光景』】

飼い主さんと『おかわり』を練習中のガブリエルくん

TikTokアカウント『ガブリエル』にある日投稿されたのは、『おかわり』を練習するマルプーの子犬・ガブリエルくんの姿。

ガブリエルくんはこの頃、飼い主さんと一緒におかわりの練習をがんばっていたそう。

飼い主さんがガブリエルくんの目の前に手のひらを見せると、まるで挙手をするように大きく前足を上に上げ、飼い主さんの手のひらの上に置くガブリエルくん。その一生懸命な姿に笑顔になってしまいます。

そして、お手をしたあとはお待ちかねのおかわり。しかし、おかわりをしてもらおうと再びガブリエルくんの前に手を差し出した飼い主さんは、ガブリエルくんの予想外な行動に思わず手を引いてしまうことになったのでした。

『おかわり』のときは、飼い主さんの手を目がけて…

元気いっぱいの『お手』を見せてくれたガブリエルくん。次に飼い主さんが『おかわり』をしてもらおうと手のひらを差し出すと…なんと、ガブリエルくんは飼い主さんの手を目がけてパカッと口を開いたそう！どうやら、おかわりはもう少し練習が必要なご様子。

その後、もう一度お手をしたあとにおかわりのサインを出すと…やはり、さっきと同じように飼い主さんの手をパクッと咥えようとするガブリエルくん。飼い主さんと一緒に練習をがんばるガブリエルくんの姿に、応援の声を送りたくなります。

最後はとっても上手なハイタッチ♪

そうして、飼い主さんとたくさん『おかわり』の練習をしたガブリエルくん。連続で難しい練習をしたため、飼い主さんはそろそろガブリエルくんにご褒美をあげることに。

そこで、最後はガブリエルくんが覚えてくれたハイタッチで締めることにした飼い主さん。ガブリエルくんに向かって両方の手のひらを見せると…ガブリエルくんは後ろ足でしっかりと立ち上がり、飼い主さんの手のひらに両前足をタッチ！

立ち上がった瞬間に見えるぽっこりお腹がたまりません。

そうして、飼い主さんと楽しくおかわりの練習をしたガブリエルくん。こんなに一生懸命練習に打ち込めるガブリエルくんなら、おかわりができるようになる日はきっとすぐそこでしょう。

こちらの投稿を見た人からは、「最初の『お～手ッ！』がなんとも可愛い」「飼い主さんの手食べようとしてる（笑）」「届きそうで届かないお手♡」と、ガブリエルくんの頑張る姿にたくさんの反応が寄せられることに。

TikTokアカウント『ガブリエル』では、そんなお利口で頑張り屋さんなガブリエルくんの日々が投稿されていますよ。

ガブリエルくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ガブリエル」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。