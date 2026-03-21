愛犬の毛が伸びたため断髪式を決行！ちょんまげにして一気にバツンッと切ったら…！？衝撃の髪型に爆笑する人が続出。投稿は記事執筆時点で176万回再生を突破し、「えのきみたいで可愛い♡」「わたあめにも…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬の『ちょんまげ』をまとめて切った結果→予想を超える『衝撃の髪型』】

ちょんまげにして断髪式！

Instagramアカウント「chaco_365」に投稿されたのは、トイプードルの女の子「糸」ちゃんの断髪式の様子。このたび、糸ちゃんの長く伸びた毛を頭の上でちょんまげにして、一気に切ることにした飼い主さん。

当の糸ちゃんは『なに？なに？』と状況が呑み込めず、どことなく視線も宙をさまよっていたそう。確かに「ちょんまげになる」なんて体験はそうそうあるものではありませんね。それでもお利口さんにおすわりをする糸ちゃん。ついにその時が近づいてきました…！

衝撃の髪型に爆笑

パツンッとはさみで一気にちょんまげが切り落とされました。糸ちゃんは不思議そうに上を見たのち正面を向きますがその髪型といったら…！ピンと立った直立の白い毛束はまるで「えのき」のよう！糸ちゃんの頭からえのきが生えているという何ともシュールな髪型が爆誕したのだとか。

衝撃的な髪型ではあるものの、切り落とされた真っ白な断面はふわふわで美味しそうな綿あめにも見えてきます。糸ちゃんの何とも言えない表情と、個性的な髪型のギャップも面白い限り。糸ちゃんの断髪式は多くの人の笑いを誘ったのでした♡

この投稿には「えのきｗｗ」「かわいいー！」「久々に笑いました」といったコメントが寄せられています。どんな髪型でも愛犬の可愛さは変わりませんよね…！

散歩に行く？行かない？

まさかの髪型で見る人を笑顔にした糸ちゃん。そんな糸ちゃんの散歩を巡る攻防戦をご紹介！飼い主さんの「お散歩行く？」との魔法の言葉にすぐに反応しテンションが上がった糸ちゃん。と思ったら数歩下がってなぜか神妙な面持ち…。

飼い主さんが近寄ると、ハッ！とお尻を突き出して『やるのか？？』と好戦的な様子。押しては引いてを繰り返す糸ちゃんに、飼い主さんも「日暮れちゃうよ…」と苦笑いしてしまったとか。

結局散歩には行くものの、きっとご主人様の気を引きたいのでしょう。感情豊かな糸ちゃんと一緒なら、毎日が退屈知らずですね。

Instagramアカウント「chaco_365」には、糸ちゃんと先輩犬「茶子」ちゃんとの賑やかな日々が投稿されていますよ。愛くるしい２匹に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「chaco_365」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております