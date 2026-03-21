声優の戸谷菊之介が２１日、都内で劇場版「チェンソーマンレゼ篇」炸裂御礼！ファイナル舞台あいさつに登壇した。

テレビシリーズ最終回からつながる物語のエピソード「レゼ篇」が映画化。昨年の９月に公開されると、半年以上のロングヒットを記録し、興行収入は１０７億円（１８日時点）を突破した。

周囲の反響を聞かれた主人公・デンジ役の戸谷は「めちゃくちゃ（連絡が）来ましたね」とニヤリ。「僕のＸのリプライに１００回見ましたって方がいてビックリ！」。この日の会場にも３０回以上観賞した人が複数人おり、驚きを隠せなかった。

大ヒットした要因については「劇場の音がいい。音が整った環境で見ると、臨場感があるなと思っていて、感情が伝わりやすいですし、戦闘シーンの派手さとか雨の音とか。劇場だからこそ（魅力が）伝わったんじゃないかなって思っています」と分析。自身も公開直後に映画館に足を運び、「朝９時から平日に行ったのに満杯でめっちゃうれしくて最高でした」と歓喜した。

イベントには戸谷の他に坂田将吾、高橋花林、上田麗奈も登壇した。