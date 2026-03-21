本田望結＆紗来「＃みゆさら」密着仲良しショットにファン熱狂「遺伝子最強すぎる」「可愛いが渋滞してる」
【モデルプレス＝2026/03/21】女優の本田望結・紗来姉妹が3月20日、それぞれのInstagramを更新。姉妹密着ショットを披露した。
【写真】21歳元子役「系統が違う可愛さ」美人妹との密着ショット
望結は「＃みゆさら」とハッシュタグをつけ、紗来との密着2ショットを公開。望結は白のジャケット姿、紗来はピンクのオフショルダートップス姿で、頬が当たりそうなくらいの距離のショットを披露している。
また「＃撮り愛」のハッシュタグの通り、互いに撮りあったショットも投稿。両手で頬を挟んでハートを作っている紗来のショットや紗来の手に顎を乗せる望結のショットなども公開されている。
この投稿にファンからは「仲良し姉妹」「2人とも可愛すぎて目が幸せ」「遺伝子最強すぎる」「可愛いが渋滞してる」「系統が違う可愛さ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳元子役「系統が違う可愛さ」美人妹との密着ショット
◆本田望結＆本田紗来、密着ショット披露
望結は「＃みゆさら」とハッシュタグをつけ、紗来との密着2ショットを公開。望結は白のジャケット姿、紗来はピンクのオフショルダートップス姿で、頬が当たりそうなくらいの距離のショットを披露している。
◆本田望結＆本田紗来の仲良しショットが話題
この投稿にファンからは「仲良し姉妹」「2人とも可愛すぎて目が幸せ」「遺伝子最強すぎる」「可愛いが渋滞してる」「系統が違う可愛さ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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