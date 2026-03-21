17：ランチア・ストラトス

初めてストラトスを運転したら、おそらく辛い思いをするだろう。他のクルマでは、このような体験は味わえない。非常に短いホイールベースで、瞬時に方向転換ができるように設計されており、その良さは慣れるまでわからない。しかし、一度その魅力に気付いたら、決して忘れることはないだろう。

【画像】時代を象徴するフェラーリのアイコン【F40とラ フェラーリを詳しく見る】 全51枚



17：ランチア・ストラトス

16：BMW M3（E30）

もし火星人が地球にやってきて、「重要なのは目的ではなく、方法だ」という言葉の意味を尋ねてきたら、初代M3に彼らを縛り付けて説明するのが一番だ。卓越したエンジン、完璧なバランス、至高の体験。



16：BMW M3（E30）

15：フィアット500

誰もがミニを絶賛するのは当然だ。しかし、ダンテ・ジアコーサ設計のヌオーヴァ・チンクエチェントも4人乗りで、街中での機動力ははるかに優れている。しかも、ミニよりも先に販売されていた。出力わずか18psというスペックから想像できる以上の楽しさを秘めている。



15：フィアット500

14：レクサスLFA

デビューから発売まで時間がかかり、また途方もなく高価だったが、それだけの価値はあった。驚異的なシャシーにV10エンジンを搭載し、そのサウンドと回転特性は今でも市販車用エンジンとして最高峰の座を主張できる。それだけに、相応しい後継車が生み出されなかったのは実に残念だ。



14：レクサスLFA

13：ケータハム・セブン

アリエル・アトムほどの本格的なスリルは味わえないが、ケータハムにはそれに近いものがある。しかも、必要に応じてルーフやヒーターも装備可能だから、1年中使える。ガレージに停めてあるだけではもったいない。



13：ケータハム・セブン

12：ロールス・ロイス・ファントム

BMWに吸収されたロールス・ロイスの将来について、多くの人が心配していた。しかし、その後登場したファントムは当代最高のラグジュアリーセダンであり、ロールス・ロイスの名に恥じない名車だ。



12：ロールス・ロイス・ファントム

11：フォルクスワーゲン・ゴルフGTI（初代）

しばしば世界初のホットハッチとされることもあるが、厳密には違う。ゴルフGTIは、ホットハッチというジャンルを完成させ、体現したクルマだ。シンプルで力強く、速くて楽しい。それまでに誰も思いつかなかったとは信じがたい。絶対的なアイコンである。



11：フォルクスワーゲン・ゴルフGTI（初代）

10：ランボルギーニ・ミウラ

ミウラのドライビングが褒められたものではないことは知っている。だが、1969年の映画『ミニミニ大作戦』を見て、あの完璧なシルエットのシートに滑り込み、オープニングクレジットのように走り回りたいと夢見たクルマ好きは多いだろう。ブルドーザーのシーンは抜きにして。



10：ランボルギーニ・ミウラ

9：アルピーヌA110

稀に見る続編がオリジナルを上回り、同時に成熟した現代のスポーツカーデザインに対する考え方を変えた。アルピーヌA110は数少ない真のアイコンであり、これまでに生み出された最高のドライバーズカーの1つだ。



9：アルピーヌA110

8：ミニ（初代）

初代ミニはファッションアイテムでありながらラリー・モンテカルロを制し、映画スターでありながら何百万もの人々の足となった。シンプルで使い勝手が良く、手頃な価格で楽しい。そして前輪駆動を初めて完成させたクルマでもある。これほど重要なクルマは、サイズを問わずほとんど存在しない。



8：ミニ（初代）

7：プジョー205 GTI

長年にわたり多くの人々がテストを重ねた結果、205 GTIがあらゆる時代のホットハッチの決定版であることはもはや議論の余地がない。驚異的な性能、実用性、そして素晴らしいハンドリングが見事に融合し、画期的なスタイリングと手頃な価格で仕上げられた。これ以上のものはそうあるまい。



7：プジョー205 GTI

6：ラ フェラーリ

マクラーレンP1をサーキットで走らせたり、ポルシェ918スパイダーを日常的に使ったりするのも素晴らしい体験だが、ただ乗って走らせるだけなら、ラ フェラーリは、ハイパーカーの中で最も魅力的で、最も一体感のあるモデルだった。今もそうである。



6：ラ フェラーリ

5：ロータス・エラン（初代）

少なくとも公道向け市販車の範囲内において、コリン・チャップマンの天才性を最もよく表現しているのは、初代エランである。小さく、美しく、超軽量で、速い。そのハンドリング性能は、今日でも学ぶべき教訓があり、まさに別格の存在だ。



5：ロータス・エラン（初代）

4：ポルシェ911 GT3 RS（997）

スポーツカーの中のスポーツカー。911 GT3 RSは、その性能を余すところなく楽しむことができ、卓越したハンドリングと快適な乗り心地を備えた、実用的な1台である。公道向けのロードカーに求める、あるいは必須とも言えるほどの興奮が詰まっている。



4：ポルシェ911 GT3 RS（997）

3：ジャガーEタイプ

Eタイプは美しい。自動車デザインの金字塔として、ニューヨーク近代美術館にピカソ、モネ、セザンヌ、ドガの作品と共に永久収蔵されるほどだ。見た目だけでなく、性能でも他と一線を画している。アストン マーティンDB4と同等以上の速さを、半額以下で実現していたのだ。



3：ジャガーEタイプ

2：マクラーレンF1

英国が生んだ最高のスーパーカー。市販車の性能限界を、他のどのクルマよりも遠く、速く押し広げた。発売当時は商業的に成功したとは言い難いものの、マクラーレンF1は性能、希少性、レースでの実績により、やがて真のレジェンドとしての地位を確立した。



2：マクラーレンF1

1：フェラーリF40

フェラーリF40が、筆者が運転した中で最高の市販車という地位を、一瞬だけ奪われる時が何度かあった。数年前にはラ フェラーリに、さらに何年も前にはマクラーレンF1に。だが改めて振り返れば、常に頂点に君臨しているのはF40だ。

キーを回して小さなゴム製ボタンを押す。背後から大音響が聞こえてくる。ターボエンジンの音が良くないと言う人は、ぜひF40の音を聞いてほしい。ゴロゴロとうなり、ポンポンと弾ける。アイドリング時だけでだ。見た目に驚かなくても、その音にはきっと驚くだろう。



1：フェラーリF40

このマシンは敬意を持って扱う必要があるが、同時に信頼も必要だ。288 GTOをはじめとする当時の他のフェラーリと同様、F40は限界域で驚くほど忠実だ。そのためコーナー出口で急にブーストがかかっても、まずシャシーがトラクションの限界点を教えてくれる。次にステアリングが後輪の動きを的確に伝えくれる。

筆者にとってF40がナンバーワンなのは、この仕事で何千台も運転してきた中で、最も思い出すことが多いからだ。最も乗り続けたいクルマであり、最も降りたくないクルマだ。スピードやグリップは付随物に過ぎない。重要なのは特別な感覚、完全に没入できる運転体験だ。エンジンの鼓動、ギアシフトの擦れるような音、呼吸、そしてボディワークのあらゆる軋み音。

そして、これがエンツォの最後のクルマであることも忘れてはならない。彼が気難しい人間だったこと、市販車にはほとんど関心がなく、ましてや運転者のことなどほとんど気にかけていなかったことも知っている。だが、そんなことはどうでもいい。

F40には彼の反抗心、既成概念への挑戦、そして会ったことはないが、彼の魂とも言えるものが宿っている。今や最速とは程遠いものの、筆者にとって今なお世界で最も胸躍るロードカーなのだ。正直、どうすれば皆さんが運転できるかは分からないが、信じてほしい。他のどのクルマよりもこの1台を渇望すべきだ。