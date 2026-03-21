宮世琉弥 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の宮世琉弥の公式サイトが21日に更新され、同日に大阪・あべのキューズモールで開催を予定していた宮世琉弥 3rd Album「Illusion」発売記念リリースイベントについて、体調不良により開催を中止すると発表した。

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　「本日3/21(土) あべのキューズモール(大阪)にて開催を予定しておりました、宮世琉弥 3rd Album「Illusion」発売記念リリースイベントにつきまして、本人の体調不良により、当日のご案内となり大変恐縮ですが、開催を中止とさせていただきます」と伝え、「楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

　20日にはXで「明日は、大阪あべのキューズモールでリリースイベントです　楽しい楽しい思い出作ろーよっ」とつづっていた。