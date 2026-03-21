宮世琉弥、きょう大阪で開催予定だったアルバム発売記念イベントの開催中止「本人の体調不良により」
俳優の宮世琉弥の公式サイトが21日に更新され、同日に大阪・あべのキューズモールで開催を予定していた宮世琉弥 3rd Album「Illusion」発売記念リリースイベントについて、体調不良により開催を中止すると発表した。
【写真】「顔にてるね〜」宮世琉弥とアイドル実妹の“お出かけ”2ショット
「本日3/21(土) あべのキューズモール(大阪)にて開催を予定しておりました、宮世琉弥 3rd Album「Illusion」発売記念リリースイベントにつきまして、本人の体調不良により、当日のご案内となり大変恐縮ですが、開催を中止とさせていただきます」と伝え、「楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
20日にはXで「明日は、大阪あべのキューズモールでリリースイベントです 楽しい楽しい思い出作ろーよっ」とつづっていた。
【写真】「顔にてるね〜」宮世琉弥とアイドル実妹の“お出かけ”2ショット
「本日3/21(土) あべのキューズモール(大阪)にて開催を予定しておりました、宮世琉弥 3rd Album「Illusion」発売記念リリースイベントにつきまして、本人の体調不良により、当日のご案内となり大変恐縮ですが、開催を中止とさせていただきます」と伝え、「楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
20日にはXで「明日は、大阪あべのキューズモールでリリースイベントです 楽しい楽しい思い出作ろーよっ」とつづっていた。