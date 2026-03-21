「どれもこれも天才的」山下美月、美脚＆美デコルテ際立つモデルショット披露！ 「ものすごくきれい」
元乃木坂46の山下美月さんは3月19日、自身のInstagramを更新。美しいモデルショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】山下美月、美しいモデルショット披露！
この投稿にネット上では、「SNIDEL美月かわい過ぎる」「snidelさんのお洋服ほんと似合う お揃いの春服待ち遠しい」「私は春服の美月ちゃんをたくさん見たい あとたくさんまねしたいから痩せる」「いつもよりも落ち着いた雰囲気でものすごくきれい」「美しいの一言に尽きます」「SNIDELのオフショットがどれもこれも天才的にかわいい〜」「美月ちゃんめちゃすてき」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】山下美月、美しいモデルショット披露！
「美しいの一言に尽きます」山下さんは「SNIDEL 早く春服を着て、外を歩きたいです」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。華やかなモデルショットを披露しました。1枚目では、デコルテが際立つパステルカラーのトップスにミニスカートを合わせたコーディネートで、美脚が引き立っています。3枚目では、フリルがかわいらしいドット柄の白いワンピースを着用し、ほっそりとした腕が印象的です。
「まってガチ天使」山下さんは16日の投稿でも、「SNIDEL SPRING COLLECTION モデルを務めさせていただきました」とつづり、別ショットを披露。コメントでは、「美月ちゃん、どれもかわいい」「まってガチ天使」「美人過ぎる」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)