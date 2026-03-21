「一時的に私の称号が【病院に連れて行った奴】になってる」



【写真】「和解しました」 一転、穏やかな表情に…

そんなコメントが添えられた愛猫の写真が、Xで12万件超の“いいね”を集め、大きな反響を呼んでいます。写っているのは、キジトラ猫の「さくら」ちゃん（9歳・女の子）。ふだんは、血のつながった弟猫「てんてん」くんと仲良く暮らしています。



話題の写真には、枕の上に座り、キリッとした表情で飼い主さんを見つめるさくらちゃんの姿。険しい顔つきから、ご機嫌ななめな様子が一目で伝わってきます。「なんてことしてくれたの！」と、今にも抗議のひと言が飛び出してきそうです。この投稿には、同じような経験を思い出した人たちから「猫あるあるですね」「うちも同じ顔されます」「絶対に許さんの顔になってるw」など、共感の声が続々。当時の状況について、飼い主のXユーザー・どっちさん（@myaahcw27）にお話を伺いました。



「病院嫌いなのに！」 不満顔のさくらちゃん、その後は？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「さくらは皮膚が弱く、前日に腹部に炎症があることに気づいたので、病院に連れて行きました。さくらは病院が大嫌い。外科的処置は無かったものの、ずっと先生を威嚇（先生はニコニコ顔でした）していました。帰宅後、しばらく経ってから撮影したのが今回の写真です」



ーーこの光景を見た感想は？



「『かわいいな』と思いました。もちろん、いつもかわいいとは思っているのですが、わざわざ病院に連れていくという嫌なことをした私の枕の上に座り、ご機嫌ななめな表情で嫌だったことをアピールしている姿がかわいかったです。さくらからしたら、たまったものではないとは思いますが…」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「病院に行って疲れたのか、そのまま枕の上で爆睡していました。私は寝床を奪われてしまいました」



ーーさくらちゃんは、どのような性格ですか。



「食いしん坊で、いつも弟のご飯を狙っています。姉御肌で弟のお世話をかいがいしくする一方、自分の毛づくろいをさせている場面もしばしば。気が強いところもあるものの、大好きなうさぎのぬいぐるみをくわえて、自分のお気に入りの場所を教えてあげるなど、ほほえましい一面もあります。



また、寂しがり屋で不器用な性格で、甘え下手なところも。来客中は静かにしているのに、帰ったとたんに呼び鳴きをしたり、人間の背後でじっと“撫でられ待ち”をしていたりする姿も愛おしいですね」



リプライには、さくらちゃんの表情に共感やツッコミの声が寄せられています。



「猫あるあるですね」

「怒ってる顔もカワイイ」

「”絶対に許さん” の顔になってるw」

「確実に根に持っている表情。だけどかわいい」

「何してくれとんじゃボケェ！ の圧を強く感じるwwwwww」

「許さぬ……ごはん、高いやつくれるまでもう許さぬ……！」

「だいたい半日経過すると【エサくれる奴】に戻ります（笑）」

「似たような派生で【爪切ったヤツ】と【風呂に入れたヤツ】バージョンもあります」

「うちも病院から帰宅後は『おまえアイツ（先生）とグルだな？』と同じ顔されますw」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）