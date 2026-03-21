亡き父の部屋から出現した“遺言らしきメモ” 最初の一行『いもは男爵』に脱力するも「惹きつけられる」「最高の遺産」

亡き父の部屋から出現した“遺言らしきメモ” 最初の一行『いもは男爵』に脱力するも「惹きつけられる」「最高の遺産」