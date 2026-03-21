◆競泳 ▽日本選手権 第３日（２１日、東京アクアティクスセンター）

男子２００メートル個人メドレー予選が行われ、１６年リオ五輪４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也（ＴＥＡＭ ＤＡＩＹＡ）が２分０秒５１の全体６位で決勝に進んだ。昨年大会は棄権していたが、２年ぶりの代表選考会で決勝に駒を進めた。取材エリアに現れると「お久しぶりです。きっつ。持たないですよ」と苦笑いを浮かべた。

直近ではドバイやオーストラリアでの試合に出場。だが、オーストラリアの試合では腰のヘルニアに悩まされ、思うように練習が積めていなかったと明かした。本格的にトレーニングを再開したのは昨年末。復帰から３か月と間隔は短く今大会は「現場復帰」と位置づけ、８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）や９月の愛知・名古屋アジア大会の代表権獲得は視野には入れていない。

２８年ロサンゼルス五輪をターゲットとする３１歳。万全な状態ではない中、今大会に出場したのも、４大会連続五輪出場を逆算しての思いがあったという。「ＬＡに向けてはスタートしていかないと。レースしないと感覚は戻ってこない」と試合勘を取り戻すためにも、実戦をこなすことを優先した。

日本男子競泳界は２４年パリ五輪４００メートル個人メドレー銀メダルの松下知之（東洋大）、１００メートル平泳ぎで日本記録を樹立した四條畷高２年の１７歳、大橋信（しん、枚方ＳＳ）ら若手が台頭。「同世代が全然いないので、おじさんも頑張ってるよというのをＬＡに向けて発信できたら」と目標を語った。

２月には元飛び込み日本代表の馬淵優佳さんと離婚を発表した。現在は練習拠点も定まっておらず、４月以降には海外に拠点を移す考えも明かした。オーストラリアの永住権を取得し、徐々に準備を進めているという。新たな環境に身を置き、３４歳で迎えるロス五輪へ照準を合わせていく。