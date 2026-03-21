あの、ミニスカ×個性派ブーツで美脚スラリ「ビジュ最強すぎる」「スタイルの秘訣知りたい」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】アーティストのあのが3月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカート衣装を披露した。
【写真】紅白出演美女「お顔が小さすぎる」美脚際立つミニスカ全身ショット
あのは「『上田と女が吠える夜』見てくれた方ありがとうTVerでも見れます」とつづり、18日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）の衣装姿を投稿。大きめのセーラートップスに茶色のミニスカートとミドルブーツのコーディネートで、スラリとした脚が際立っている。
また、21日に放送される日本テレビ系「キントレ」（毎週土曜ひる1時30分〜）や22日に放送されるテレビ東京系「にちようチャップリン」（毎週日曜よる10時）の告知と同時に、衣装姿も披露している。
この投稿には「脚が長い」「スタイルレベチ」「ビジュ最強すぎる」「スタイルの秘訣知りたい」「お顔が小さすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆あの、ミニスカ衣装からスラリ美脚
あのは「『上田と女が吠える夜』見てくれた方ありがとうTVerでも見れます」とつづり、18日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）の衣装姿を投稿。大きめのセーラートップスに茶色のミニスカートとミドルブーツのコーディネートで、スラリとした脚が際立っている。
◆あのの衣装姿が話題
この投稿には「脚が長い」「スタイルレベチ」「ビジュ最強すぎる」「スタイルの秘訣知りたい」「お顔が小さすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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