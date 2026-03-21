イモトアヤコ、一汁二菜のおぼん夕食公開「豆腐たっぷりでヘルシー」「親近感がわく献立」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いタレントのイモトアヤコが、3月20日までに自身のInstagramストーリーズを更新。一汁二菜の夕飯を公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「器がおしゃれ」豆腐活用したヘルシー夕食
イモトは「晩ごはん」とコメント。お盆に配膳された麻婆豆腐と海苔のかかったマグロの赤身、豆腐や白菜の入った味噌汁とご飯の一汁二菜の夕食を公開した。
この投稿に、ファンからは「家庭的」「美味しそう」「器がおしゃれ」「親近感がわく献立」「豆腐たっぷりでヘルシー」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「器がおしゃれ」豆腐活用したヘルシー夕食
◆イモトアヤコ、夕食公開
イモトは「晩ごはん」とコメント。お盆に配膳された麻婆豆腐と海苔のかかったマグロの赤身、豆腐や白菜の入った味噌汁とご飯の一汁二菜の夕食を公開した。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「家庭的」「美味しそう」「器がおしゃれ」「親近感がわく献立」「豆腐たっぷりでヘルシー」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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