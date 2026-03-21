思春期の女子が父親を嫌う真の理由とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話】

思春期の女子が父親を嫌う理由

自身と近い遺伝子の男性を嫌う

小さい頃は父親になついていた女の子が、思春期に入ってからは父親を避けるようになる……とくに匂いが「臭い」と言って嫌う、という話を聞いたことがあると思います。世の中のお父さん方にはつらい話ですが、これは遺伝子から考えるとごく自然な流れなのです。

その原因となっているのがＨＬＡという遺伝子。これは免疫に関わる遺伝子で、外来の病原体に対する抗原と関係があります。このＨＬＡは人それぞれ種類が違い、異なるＨＬＡの持ち主同士が子をつくることで、子はより幅広い病原体と戦える免疫を獲得しやすくなります。

そんな理由から、女性は本能的に自身とはなるべくタイプの違うＨＬＡの持ち主を求めます。このとき、親から受け継いだＨＬＡが基準となるため、父親はＨＬＡのタイプが非常に近い男性として嫌悪の対象となるのです。

ひとつ、海外で興味深い研究があります。男性が何日か着たＴシャツの匂いを女性に嗅いでもらったところ、肉親男性よりも血縁関係のない男性のＴシャツのほうを好ましいと感じたそうです。非血縁者の男性の匂いに惹かれ、肉親男性の匂いを臭いと感じて嫌うのは、子孫を残すための女性の本能といえるでしょう。娘が父親の匂いを嫌い始めたら、女性としての生命力の表われと思って温かく見守ってやりましょう。

「女性は肉親男性の匂いを嫌う」という実験結果

男性が何日か着たTシャツを、誰のものか伏せて女性に匂いを嗅いでもらう実験をしたところ、女性は非血縁者のTシャツの匂いを好ましいと感じる結果になりました。父親や男きょうだいのＴシャツの匂いは「臭い」と嫌悪の対象でした。

「HLA」の匂いを女性は嗅ぎ分ける

女性が男性の匂いを嗅ぎ分けるカギとなっているのがHLAという遺伝子。HLAのタイプが遠い相手のほうが、生まれてくる子に免疫の多様性がつきやすいのです。そのため、HLAのタイプが近い肉親男性の匂いを本能的に嫌うのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話』著：安藤 寿康