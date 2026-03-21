阪神の岡田彰布オーナー付顧問が２１日、ＭＢＳ「せやねん」に生出演。侍ジャパンの次期監督について「推薦するやったら面白いのは新庄ですね」とし、「新庄にやらすんだったら好きなようにやれって言わないと。縛りを作ったらダメですね」と語った。

阪神で現役時代をともにし、監督時代も交流があった岡田顧問と新庄監督。岡田顧問が監督退任後はキャンプ中に対談を行い、「こないだ話した時は本人はコミッショナーやりたい言うてた」と明かした。侍ジャパンの監督は選手選考などの重責も担っており、１２球団やメジャー組との調整も必要。新庄監督の性格も知るだけに、条件も明かした形だ。

今大会は準々決勝で敗退となったが「投手の使い方は難しいというか、メジャー組という組織があって、力が一緒でも気を使うのか。そういうのはあったと思いますよ」と指摘した岡田顧問。阪神勢では準々決勝のベネズエラ戦で佐藤輝が右翼線へ同点タイムリーを放ち、続く森下が左翼へ勝ち越し３ランを放った。岡田顧問は「出場機会は少なかったですけど、その中ではできましたと。役割分担でね」と語り、「なかなか経験できないことですから」と活躍に目を細めていた。