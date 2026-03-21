バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、20日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（午後6時50分）に出演。衝撃的な“趣味”を明かした。

高嶋は「私なんか、何もないから、趣味」と話した。元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が「ゴルフやるじゃない」と言うと、「ゴルフ大っ嫌いだから」。司会のサバンナ高橋茂雄（50）も「ゴルフ、大好きでしたよ」と言うと、「ひっくり返したいくらい嫌い！」と謎に強調。

長嶋が「買い物は」と聞くと、「買い物も頭打ちだし」と話した。そして「人の悪口を言うくらいなの」。高橋が「趣味が？」と言うと、「そう」と笑った。すると長嶋がすかさず「それ俺も一緒。俺も人の悪口と文句」と話した。

俳優で気象予報士の石原良純（64）は「そうやって考えるとね。俺みたいにヘタなスキーを家族みんなでやっていますとか、ヘタなゴルフをやってたまに大会に出ますとか。それの方が幸せなんだよね」と話した。

高嶋は「ホントそう。私も趣味見つけたい」と真顔で言う。「負けず嫌いっていう気持ちがすべてをやる気にさせないんだよね」と原因を明かした。高橋が「ゴルフをやっても負けず嫌いだから、負けたら嫌になる？」と聞くと、「嫌になる。へし折りたくなるの」と言い、笑わせた。