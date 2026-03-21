人生のなかで一度は、「雰囲気がある人」と褒められてみたいものである。わたしが、雰囲気がある人だと思うのは、ちょっぴりミステリアスだったり、その場にいるだけで自然と周囲の目を惹きつける独特なオーラを持っていたり……。そう、八木莉可子のような人だ。

参考：八木莉可子と中島裕翔がしっとりとダンス 『森英恵 Butterfly beyond』場面写真公開

近年、話題作への出演が続く彼女は、画面に映ると強烈なインパクトを放つ。それも、派手に主張をしたりするわけではない。ふとした表情やたたずまいだけで視線を引き寄せ、気づけばシーンの中心にいる。そんな“主人公力”こそが、彼女の最大の魅力なのである。

八木の演技を初めてじっくり観たのは、2022年に大ヒットしたドラマ『First Love 初恋』（Netflix）だった。八木が演じていたのは、タクシードライバーとして働く野口也英（満島ひかり）の少女期。つい、並木晴道（木戸大聖）が醸し出す“アオハル感”に目を奪われがちだったが、個人的には晴道のあのまっすぐな輝きは、八木が演じる也英の浮世離れした主人公力があったからこそ、際立っていたように思う。

也英は、決して明るいわけじゃない。それなのに、目を覆いたくなるほどのまぶしさを放っていたのだ。“影”を背負いながら、こんなにも“光”を体現できる人がいるのか……と衝撃を受けたのを覚えている。

その翌年に八木は、連続テレビ小説『舞いあがれ！』（NHK総合）で、ヒロイン・舞（福原遥）の恋敵（？）である史子を演じた。番組の始めから、舞と貴司（赤楚衛二）の絆を追いかけてきた視聴者にとって、史子は正直“邪魔”な存在だった。貴司の短歌に救われた孤独な歌人の卵……と、ここまではいいのだが、勝手に貴司の“奥様ヅラ”をしたり、短歌の知識で舞にマウントを取ったりしてくるのだ。彼女が現れてから、わたしは何度「むむむっ！」と思ったことか。

しかし、八木の演技の凄みは、それが“計算”なのか“天然”なのか、視聴者に読ませないところにある。どちらとも断言できないからこそ、わたしたち視聴者はついつい史子に引き込まれてしまったのだと思う。番組終盤では、史子は舞と貴司の関係を発展させる上でのキーマンだったということが明らかになるのだが、そこに至るまでにしっかりと“嫌われる役”をまっとうしてみせたところに、思わず拍手を送りたくなった。

また、わたしが大好きなドラマ『おとなりに銀河』（NHK総合）にも、八木はヒロインとして出演していた。同作は、売れない漫画家・久我（佐野勇斗）と、流星の民の姫であるしおり（八木莉可子）が、“婚姻関係の契り”を結んだところから始まるSFラブコメディ。改めてあらすじを振り返ってみても、かなり無理のある設定だ。そもそも、「流れ星の民の姫とは……？」と思う人が多いだろう。

その非現実的すぎる設定に説得力を与えていたのが、八木の“雰囲気”だった。普段から、周囲とは“何か”が違うと思わせる独特な雰囲気を纏っている彼女が演じていたからこそ、しおりというキャラクターのことも自然に受け入れることができたのだと思う。「ああ、たしかに流れ星の民の姫っぽいな」というように。

その一方で、『GTOリバイバル』（カンテレ・フジテレビ系）では、クラス内では優等生を演じているものの、心に闇を抱えている女子高生・すずかを演じるなど、現実的でリアルな役柄にも違和感なく溶け込むことができる。かと思えば、『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）では、ゴリゴリのアクションに挑戦していたり……。その振り幅の広さには、驚かされるばかりだ。

そんな彼女が、3月21日放送のテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』で、主人公・森英恵を演じる。同作は、日本人として初めてパリのオートクチュール組合の会員となったファッションデザイナー・森英恵さんの生誕100周年を記念して、“知られざる青春時代の物語”をドラマ化したもの。“陽”のイメージが強い森さんと、“影”を纏った役柄が多かった八木は、対照的にも思える。

しかし、そのギャップこそが、今回の配役の面白さでもある。内に秘めた強さや、静かな覚悟をにじませる八木の表現は、森英恵という人物の芯を、より立体的に浮かび上がらせてくれるはずだ。また、これまでさまざまな作品で見せてきた“振り幅”を考えれば、この挑戦も決して意外なものではない。

むしろ、どのように憑依してくるのか――八木莉可子が、新たな引き出しを増やす瞬間を、きっと目の当たりにすることになるのだろう。

（文＝菜本かな）