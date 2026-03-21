

――――――――――――――――――― 3月23日 (月) ――

◆国内経済

・2月白物家電出荷額 (10:00)

・2月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

・春闘の第1回回答の集計結果公表

・社民党党首選開票

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、マレーシア市場休場

・米国1月建設支出 (23:00)

・ユーロ圏3月消費者信頼感 (24日0:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇シルバーエッグ・テクノロジー <3961> [東証Ｇ]：上場廃止

〇フジテック <6406> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ニューテック <6734> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ビーブレイクシステムズ <3986> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 3月24日 (火) ――

◆国内経済

★2月全国消費者物価指数 (8:30)

・国際決済銀行 (BIS) 国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果[25年12月末時点] (8:50)

・2月食品スーパー売上高 (13:00)

・2月全国百貨店売上高 (14:30)

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・ドイツ3月製造業PMI (17:30)

・ドイツ3月サービス業PMI (17:30)

・ユーロ圏3月製造業PMI (18:00)

・ユーロ圏3月サービス業PMI (18:00)

・米国10-12月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (21:30)

・米国3月製造業PMI (22:45)

・米国3月サービス業PMI (22:45)

・米国3月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[中]シャオミ

◆新規上場、市場変更 など

〇杉田エース <7635> [東証Ｓ]：上場廃止

〇地域新聞社 <2164> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇アスア <246A> ：名証Ｎ→名証Ｍ

〇イノベーションホールディングス <3484> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇セルソース <4880> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇アイ・アールジャパンホールディングス <6035> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 3月25日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合議事要旨 (1月22～23日開催分、8:50)

・1月景気動向指数[改定値] (14:00)

・2月外食売上高 (14:00)

・2月全国スーパー売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国2月消費者物価指数 (16:00)

・ドイツ3月Ifo景況感指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国10-12月期経常収支 (21:30)

・米国2月耐久財受注 (21:30)

・米国2月輸入物価指数 (21:30)

・米国2月輸出物価指数 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・世界最大級の半導体製造装置・材料の見本市「セミコン・チャイナ」 (上海、～27日)

・米国5年国債入札

【海外決算】

[中]PDDホールディングス

◆新規上場、市場変更 など

★ベーシック <519A> ：東証Ｇ上場

★ジェイファーマ <520A> ：東証Ｇ上場

〇ダイワ通信 <7116> [東証Ｓ]：上場廃止

〇オープンドア <3926> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 3月26日 (木) ――

◆国内経済

・2月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・国債市場特別参加者 (PD) 会合 (16:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

・ドイツ4月Gfk消費者信頼感 (16:00)

・ユーロ圏2月マネーサプライM3 (18:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

・メキシコ中銀が政策金利を発表

★G7外相会合 (パリ近郊、～27日)

・世界貿易機関 (WTO) 閣僚会議 (カメルーン、～29日)

・マドゥロ・ベネズエラ大統領の米連邦地裁審理

・米国7年国債入札



――――――――――――――――――― 3月27日 (金) ――

◆国内経済

★権利付き最終日

・国債投資家懇談会 (16:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1-2月工業企業利益 (10:30)

・米国2月卸売在庫 (21:30)

・米国3月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

【海外決算】

[中]BYD、中国石油天然気

◆新規上場、市場変更 など

★セイワホールディングス <523A> ：東証Ｇ上場

〇サンユー建設 <1841> [東証Ｓ]：上場廃止

〇トーイン <7923> [東証Ｓ]上場廃止



――――――――――――――――――― 3月28日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 3月29日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・インドネシア大統領来日 (～31日)

・立憲民主党大会

◆国際経済ｅｔｃ

・欧州が夏時間入り



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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