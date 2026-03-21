来週の【重要イベント】全国消費者物価、権利付き最終日、G7外相会合 (3月23日～29日)
――――――――――――――――――― 3月23日 (月) ――
◆国内経済
・2月白物家電出荷額 (10:00)
・2月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
・春闘の第1回回答の集計結果公表
・社民党党首選開票
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア、マレーシア市場休場
・米国1月建設支出 (23:00)
・ユーロ圏3月消費者信頼感 (24日0:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇シルバーエッグ・テクノロジー <3961> [東証Ｇ]：上場廃止
〇フジテック <6406> [東証Ｐ]：上場廃止
〇ニューテック <6734> [東証Ｓ]：上場廃止
〇ビーブレイクシステムズ <3986> ：東証Ｇ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 3月24日 (火) ――
◆国内経済
★2月全国消費者物価指数 (8:30)
・国際決済銀行 (BIS) 国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果[25年12月末時点] (8:50)
・2月食品スーパー売上高 (13:00)
・2月全国百貨店売上高 (14:30)
・40年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア市場休場
・ドイツ3月製造業PMI (17:30)
・ドイツ3月サービス業PMI (17:30)
・ユーロ圏3月製造業PMI (18:00)
・ユーロ圏3月サービス業PMI (18:00)
・米国10-12月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (21:30)
・米国3月製造業PMI (22:45)
・米国3月サービス業PMI (22:45)
・米国3月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)
・米国2年国債入札
【海外決算】
[中]シャオミ
◆新規上場、市場変更 など
〇杉田エース <7635> [東証Ｓ]：上場廃止
〇地域新聞社 <2164> ：東証Ｇ→東証Ｓ
〇アスア <246A> ：名証Ｎ→名証Ｍ
〇イノベーションホールディングス <3484> ：東証Ｐ→東証Ｓ
〇セルソース <4880> ：東証Ｐ→東証Ｓ
〇アイ・アールジャパンホールディングス <6035> ：東証Ｐ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 3月25日 (水) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合議事要旨 (1月22～23日開催分、8:50)
・1月景気動向指数[改定値] (14:00)
・2月外食売上高 (14:00)
・2月全国スーパー売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・英国2月消費者物価指数 (16:00)
・ドイツ3月Ifo景況感指数 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国10-12月期経常収支 (21:30)
・米国2月耐久財受注 (21:30)
・米国2月輸入物価指数 (21:30)
・米国2月輸出物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・世界最大級の半導体製造装置・材料の見本市「セミコン・チャイナ」 (上海、～27日)
・米国5年国債入札
【海外決算】
[中]PDDホールディングス
◆新規上場、市場変更 など
★ベーシック <519A> ：東証Ｇ上場
★ジェイファーマ <520A> ：東証Ｇ上場
〇ダイワ通信 <7116> [東証Ｓ]：上場廃止
〇オープンドア <3926> ：東証Ｐ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 3月26日 (木) ――
◆国内経済
・2月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・国債市場特別参加者 (PD) 会合 (16:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場
・ドイツ4月Gfk消費者信頼感 (16:00)
・ユーロ圏2月マネーサプライM3 (18:00)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・ノルウェー中銀が政策金利を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・メキシコ中銀が政策金利を発表
★G7外相会合 (パリ近郊、～27日)
・世界貿易機関 (WTO) 閣僚会議 (カメルーン、～29日)
・マドゥロ・ベネズエラ大統領の米連邦地裁審理
・米国7年国債入札
――――――――――――――――――― 3月27日 (金) ――
◆国内経済
★権利付き最終日
・国債投資家懇談会 (16:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国1-2月工業企業利益 (10:30)
・米国2月卸売在庫 (21:30)
・米国3月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)
【海外決算】
[中]BYD、中国石油天然気
◆新規上場、市場変更 など
★セイワホールディングス <523A> ：東証Ｇ上場
〇サンユー建設 <1841> [東証Ｓ]：上場廃止
〇トーイン <7923> [東証Ｓ]上場廃止
――――――――――――――――――― 3月28日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 3月29日 (日) ――
◆国内経済ｅｔｃ
・インドネシア大統領来日 (～31日)
・立憲民主党大会
◆国際経済ｅｔｃ
・欧州が夏時間入り
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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