田中将大＆里田まい夫妻、結婚15年目迎えラブラブ夫婦ショット公開「素敵な写真」「いつもホッコリ頂いてます」
タレントの里田まい（41）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫でプロ野球・読売ジャイアンツ所属の田中将大（37）との結婚記念日を報告し、夫婦2ショットを公開した。
【写真】「素敵な写真」結婚15年目迎えラブラブ夫婦ショットを公開した田中将大＆里田まい夫妻
里田は「一日遅くなってしまいましたが、、、3月20日は結婚記念日」と報告。ペアルック風の白と黒のコーディネートで寄り添い合う写真や、球場で里田が田中に抱きつく2ショットなどを披露した。
「15年目に突入！速い〜」とあっという間の結婚生活を振り返り、「まだまだ一緒に食べたいものもあるし、話したいこともあるぞ！これからもよろしくお願いします」と田中へ愛あふれるメッセージをつづっている。
この投稿には、祝福の声を中心に、「いつまでも仲のいい素敵な夫婦ですね」「いつもホッコリ頂いてます 末永くお幸せに」「素敵な写真」「お二人が大好きです」「何年経っても、寄り添ってカメラに映る2人 素敵です」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「素敵な写真」結婚15年目迎えラブラブ夫婦ショットを公開した田中将大＆里田まい夫妻
里田は「一日遅くなってしまいましたが、、、3月20日は結婚記念日」と報告。ペアルック風の白と黒のコーディネートで寄り添い合う写真や、球場で里田が田中に抱きつく2ショットなどを披露した。
「15年目に突入！速い〜」とあっという間の結婚生活を振り返り、「まだまだ一緒に食べたいものもあるし、話したいこともあるぞ！これからもよろしくお願いします」と田中へ愛あふれるメッセージをつづっている。
この投稿には、祝福の声を中心に、「いつまでも仲のいい素敵な夫婦ですね」「いつもホッコリ頂いてます 末永くお幸せに」「素敵な写真」「お二人が大好きです」「何年経っても、寄り添ってカメラに映る2人 素敵です」など、さまざまな反響が寄せられている。