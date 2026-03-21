【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表vsオーストラリア代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【画像】なでしこ、決勝の予想スタメン

アジアの頂点を決める大一番の笛を吹くレフェリー陣が決定した。

アジアサッカー連盟は3月20日、なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）とオーストラリア女子代表が激突する21日のAFC女子アジアカップ2026決勝の審判団を発表。主審を韓国のキム・ユジョン氏が務めることになった。

シドニーのスタジアム・オーストラリアで開催される決勝は、開催国オーストラリアと日本というアジア屈指の強豪同士の対戦であり、土曜日の現地時間20時キックオフ（日本時間18時）と日時もベスト。女子アジアカップ史上最多となる60,279人の観衆を集めたグループステージのオーストラリアvs韓国を超える大観衆が予想され、70,000人規模になると報じる現地メディアもある。

この大舞台のコントロールを任された36歳のキム・ユジョン氏は、年代別の韓国代表としてプレーした経験を持つ元女子サッカー選手。2018年にFIFA国際審判員となり、2023年の女子ワールドカップでメジャー大会デビューを果たすと、その後もパリ五輪2024やAFC女子チャンピオンズリーグなど数々の国際大会で笛を吹いてきた。AFCも「アジアで最も認知度と信頼性の高い審判員の一人」と評している。

今大会で主審を務めるのはこれが3試合目。グループステージでは、ベトナム対チャイニーズ・タイペイ戦と日本対ベトナム戦も担当しており、なでしこジャパンの戦いぶりもすでにピッチ上で体感している。

また、副審はパレスチナのヘバ・サーディエ氏とタイのスパワン・ヒントーン氏が担当。サーディエ氏は2023年にパレスチナ人女性として初めてFIFA女子ワールドカップで審判を務めた歴史的な人物だ。第4審判は韓国のオ・ヒョンジョン氏、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）はタイのシバコーン・プードム氏でその補佐は香港のロー・ビクチ氏が務める。

実績十分なアジアのトップレフェリー陣が仕切る決勝で、なでしこジャパンは2大会ぶり3度目のアジア制覇を目指して完全アウェーの戦いに挑む。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

