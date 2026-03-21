宮澤エマ主演、北山宏光出演のテレ東新ドラマ、“エピソード0”が配信へ OP＆ED楽曲も発表『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』
テレビ東京で30日にスタートするドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06〜）で、ドラマ本編では語られない“前日譚”エピソード0がTVerで配信されることが20日、発表された。OP＆EDの楽曲も決まった。
【場面写真】手をつないで…笑顔を見せる北山宏光
原作は、北実知あつき氏が描く電子マンガ『DINKsのトツキトオカ「産まない女」はダメですか？』。共働きで子どもを意識的につくらない・持たない夫婦【DINKs】が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作を連続ドラマ化する。
主人公で毒親に育てられた過去を持ち、夫婦で「子どもを持たない」【DINKs】という選択をしている金沢アサ役に地上波連ドラ初主演の宮澤エマ。自身の「父親になりたい」というエゴから避妊具に細工をする、底知れぬ狂気が潜む夫・金沢哲也役に浅香航大。傷ついたアサの良き理解者となり、一番近くで彼女を支え続ける存在となる緒方誠士役に北山宏光が出演する。
第1話放送終了後の午後11時55分から、TVerで『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ エピソード0』を配信する。ドラマ本編では描ききることができなかった緒方と千紘（渡邉美穂）の暗い過去と、これから巻き起こる大波乱など知る由もないアサと哲也の幸せな日々を丁寧に描く。
楽曲も発表された。オープニングテーマを飾るのは、BTSやRed VelvetといったK-POP勢に楽曲提供を行うなどシンガーソングライター兼プロデューサーとしても幅広く活躍する注目の韓国R&Bシンガー・SUMINの「壊れた食卓」。
エッジの効いたビートと中毒性のあるキャッチーなメロディ、そして多層的なボーカルワークが融合した、ハイパーポップかつエモーショナルなこの一曲は、本作のテーマである「産む／産まない」という選択と、周囲からの「結婚＝子供」という圧力に対する主人公の苦悩を鮮烈に描き出す。
エンディングテーマは、希代の歌い手としてネットシーンから頭角を現し、現在はシンガーソングライター、小説家、声優など多方面で異彩を放つマルチクリエーター・伊東歌詞太郎の「雨上がりに」。
注目は、温かく力強いメロディーと純度の高い優しいボーカル。登場人物たちの痛みを肯定するかのような演奏と歌声が、重い問いを投げかける本作の余韻をドラマチックに包み込む。
自分だけの正解を見つけ出し、歩んでいく「覚悟」を彷彿とさせるオープニング。そして、深く傷ついた心に静かに、慈しむように包み込むエンディング。異なる熱量を持つ2つの楽曲が、絶望の淵で“現代”を生きる人々の苦悩を丁寧にすくい取る。
■SUMIN コメント
“明日また、私は誰として生きているのだろうか”。本来最も穏やかなはずの食卓に冷たい亀裂が走る瞬間、世界は崩れ落ちてしまいます。ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』のオープニングテーマである「壊れた食卓」は、裏切りを越え、本来の自我を探し求める覚醒を描いた楽曲です。韓国語と日本語を織り交ぜながら、崖っぷちに立たされても「明日は誰として生きるのか」と問い続ける強い意志を表現しています。
■伊東歌詞太郎 コメント
僕らもアサも、毎日いろいろな天気の空で生きています。
消したいものは消せないし、でも消したくないものもちゃんと消えない。
奇跡のない空を見続けること、それが奇跡になることが最近やっとわかりました。
実写化されて、どんな奇跡のない空の先を見せてくれるのか楽しみです。
北実知あつき先生、ドラマ化おめでとうございます！
宮澤エマさん、初主演おめでとうございます！
【場面写真】手をつないで…笑顔を見せる北山宏光
原作は、北実知あつき氏が描く電子マンガ『DINKsのトツキトオカ「産まない女」はダメですか？』。共働きで子どもを意識的につくらない・持たない夫婦【DINKs】が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作を連続ドラマ化する。
第1話放送終了後の午後11時55分から、TVerで『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ エピソード0』を配信する。ドラマ本編では描ききることができなかった緒方と千紘（渡邉美穂）の暗い過去と、これから巻き起こる大波乱など知る由もないアサと哲也の幸せな日々を丁寧に描く。
楽曲も発表された。オープニングテーマを飾るのは、BTSやRed VelvetといったK-POP勢に楽曲提供を行うなどシンガーソングライター兼プロデューサーとしても幅広く活躍する注目の韓国R&Bシンガー・SUMINの「壊れた食卓」。
エッジの効いたビートと中毒性のあるキャッチーなメロディ、そして多層的なボーカルワークが融合した、ハイパーポップかつエモーショナルなこの一曲は、本作のテーマである「産む／産まない」という選択と、周囲からの「結婚＝子供」という圧力に対する主人公の苦悩を鮮烈に描き出す。
エンディングテーマは、希代の歌い手としてネットシーンから頭角を現し、現在はシンガーソングライター、小説家、声優など多方面で異彩を放つマルチクリエーター・伊東歌詞太郎の「雨上がりに」。
注目は、温かく力強いメロディーと純度の高い優しいボーカル。登場人物たちの痛みを肯定するかのような演奏と歌声が、重い問いを投げかける本作の余韻をドラマチックに包み込む。
自分だけの正解を見つけ出し、歩んでいく「覚悟」を彷彿とさせるオープニング。そして、深く傷ついた心に静かに、慈しむように包み込むエンディング。異なる熱量を持つ2つの楽曲が、絶望の淵で“現代”を生きる人々の苦悩を丁寧にすくい取る。
■SUMIN コメント
“明日また、私は誰として生きているのだろうか”。本来最も穏やかなはずの食卓に冷たい亀裂が走る瞬間、世界は崩れ落ちてしまいます。ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』のオープニングテーマである「壊れた食卓」は、裏切りを越え、本来の自我を探し求める覚醒を描いた楽曲です。韓国語と日本語を織り交ぜながら、崖っぷちに立たされても「明日は誰として生きるのか」と問い続ける強い意志を表現しています。
■伊東歌詞太郎 コメント
僕らもアサも、毎日いろいろな天気の空で生きています。
消したいものは消せないし、でも消したくないものもちゃんと消えない。
奇跡のない空を見続けること、それが奇跡になることが最近やっとわかりました。
実写化されて、どんな奇跡のない空の先を見せてくれるのか楽しみです。
北実知あつき先生、ドラマ化おめでとうございます！
宮澤エマさん、初主演おめでとうございます！