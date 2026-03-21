4年ぶり「徹子の部屋」出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が20日、テレビ朝日系「徹子の部屋 特別編」に出演した。木原が三浦に「やめてほしいこと」を明かす一幕もあった。

笑顔と涙の夢舞台から約1か月。りくりゅうが「徹子の部屋」に出演した。4年前の出演時、三浦の忘れ物エピソードを明かしていた木原は、この日も「4年間いろんな成長があったと思うけど忘れ物はある。今日も（三浦が）ホテルに携帯を忘れてきた」と笑った。

三浦は「龍一くんがめちゃくちゃ急かしたんです、今朝」と言い訳するも、「絶対おれにせいじゃないから。もう集合時間だったんですよ」と木原は指摘した。

また、番組終盤に「やめてほしいこと」を問われた木原は、「忘れ物ですかね」とコメント。「帰国の際に（三浦が）自分のバックパックを忘れて税関を通過して。メダルも入っていた」と明かすと、三浦は「カナダから五輪入りしてそこから日本だったので、物凄い量のスーツケースだった。私だけでも4つ持っていて。わちゃわちゃしていたらリュックの存在を忘れていた」とまた言い訳していた。



（THE ANSWER編集部）