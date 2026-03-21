◆米大リーグオープン戦 ドジャース―パドレス（２０日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、山本由伸投手（２７）が先発したオープン戦の本拠地・パドレス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、三飛、空振り三振で迎えた５回先頭の３打席目は、２番手右腕のジェーコブと対戦し、３球で空振り三振に倒れた。

パドレスの先発は、左腕のマルコ・ゴンザレス投手（３４）。１７年途中から２３年まではマリナーズに所属し、大谷もエンゼルス時代に３１打席で対戦し、初対戦から１２打席連続で安打が出なかった。通算成績は２５打数５安打、１本塁打の打率２割で、５四球、７三振。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）終了後、打者として初めて出場するオープン戦の１打席目はかつて苦しめられた左腕との対戦となった。１回裏先頭の１打席目は、フルカウントから三飛に倒れた。１点をリードした２回２死二、三塁のチャンスで迎えた２打席目も空振り三振に倒れた。

今春、オープン戦に出場するのは、２月２１日（同２２日）の敵地・エンゼルス戦以来、２試合目。同試合では１打席目に三塁へボテボテの当たりながら内野安打を放って３打数１安打だった。日本に帰国後の強化試合２試合では５打数無安打と快音は響かなかったが、ＷＢＣでは４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された。この日が、ＷＢＣ後初めて打者として出場するオープン戦だった。

ＷＢＣでは打者に専念していたが投手調整も続け、１８日（同１９日）には本拠地・ジャイアンツ戦でオープン戦に登板。今季初の対外試合登板でオープン戦登板は３年ぶりだったが、５回途中１安打無失点の快投を見せた。この試合では指名打者として打線に入ることはなく、投球に専念する“一刀流”だった。この日も試合前にはキャッチボールなどで投手調整もした。

ドジャースはあす２１日（同２２日）のオープン戦の本拠地・アスレチックス戦を終えると、ロサンゼルスに戻る。２２日（同２３日）は敵地、２３、２４日（同２４、２５日）は本拠地でエンゼルスとのオープン戦が組まれており、２６日（同２７日）に本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕を迎える。