◆米大リーグオープン戦 ドジャース―パドレス（２０日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦の本拠地・パドレス戦に先発し、５回６８球を投げ、３安打７奪三振の内容で降板した。最速は９７・４マイル（約１５６・８キロ）だった。試合後は「いろいろ試せたいことも試せましたし、立ち上がりもいい入りができましたし、全体的に良かったなと思います」と充実感をにじませた。

山本がオープン戦で今季登板するのは２月２７日（同２８日）の敵地・ジャイアンツ戦以来、３試合目。これまでの２試合では１勝無敗、防御率５・７９だった。初回は先頭のボーウェンを９７マイル（約１５６・１キロ）の直球で見逃し三振に仕留めると、続くジョンソン、ロレアノからは空振り三振。圧巻の３者連続三振でスタートさせた。

２回は１死から２連打で一、二塁のピンチを招くと、捕手スミスのパスボールで１死二、三塁に。それでも、後続を２者連続で空振り三振に斬って無失点で切り抜けた。２回で早くも５三振と上々の滑り出しを見せた。

３回も先頭を中飛に打ち取ると、１番ボーウェンを９６・９マイルのシンカーで、続くジョンソンは９２・１マイルのカットボールで見逃し三振に封じた。序盤３回で７三振を奪う、圧巻の奪三振ショーを見せた。４、５回はいずれも走者を許したが、内野ゴロ併殺打で打ち取り、無失点で切り抜けた。

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では１次ラウンド初戦の６日台湾戦（東京ドーム）、１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）で先発。２試合で６回３分の２を投げて２失点の防御率２・７０だった。

この日の登板は、ＷＢＣ終了後初めてだった。ＷＢＣでも力投した山本は「（ＷＢＣでの登板は）やっぱりあれだけ緊張感を持ってマウンドに上がるっていうのができたので、そこは一つ段階をグッと上がるきっかけになったと思いますし。すごくいい機会でした」と振り返った。すでに２６日（同２７日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務めることが発表されており、開幕前最後の登板。２年連続の開幕投手の大役には「また違う雰囲気になると思いますし、僕自身もすごく楽しみですし、２連覇した後、ＬＡのファンの皆さんに会うのが初めてなので、すごく楽しみにしてます」と話した。

ドジャースはあす２１日（同２２日）のオープン戦の本拠地・アスレチックス戦を終えると、ロサンゼルスに戻る。２２日（同２３日）は敵地、２３、２４日（同２４、２５日）は本拠地でエンゼルスとのオープン戦が組まれており、２６日（同２７日）に本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕を迎える。