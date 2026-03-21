トランプ米大統領が20日（現地時間）、韓国と日本、オーストラリアなど同盟国がホルムズ海峡の安全確保に直接関与するべきだとし、軍事支援への参加を繰り返し促した。

トランプ大統領はこの日、米ホワイトハウスで取材陣から「韓国と日本、オーストラリアに何を望むのか」という質問を受ると、「彼らは（ホルムズ海峡に）関与しなければいけない」と答えた。続いて「彼らが『ノー』と言った時、私は少し驚いた」とし「なぜなら我々はいつも彼らに『イエス』と言ってきたため」と話した。米国がこれらの国に長期間にわたり安全保障の傘など支援を提供してきたが、米国のホルムズ海峡軍事支援要求に応じないことに対する失望感を改めて表したと解釈される。

トランプ大統領は、「同盟国が参加するかどうかに関係なくホルムズ海峡を通過する船舶を護衛する計画か」という質問には「米国はその海峡を利用しない。必要でない」とし「欧州、韓国、日本、中国など多くの人々が必要としている。したがって彼らがその問題に少し関与するべきだ」と答えた。

「依然として韓国が米国を支援することを望むのか」という質問に対し「私は韓国を愛している。我々は韓国と良い関係」とし「我々は韓国に多くの支援している」と話した。ホルムズ海峡における商船航行の安全確保のため韓国が軍艦派遣など軍事的支援にすることを期待するという意味と解釈される。

トランプ大統領は14日、ソーシャルメディアを通じて韓国・中国・日本・フランス・英国の5カ国にホルムズ海峡への軍艦派遣を要請し、その後、主要同盟国を中心に軍事支援を促してきた。

トランプ大統領は、「自身が準備できればイスラエルも戦争を終える準備ができていると思うか」との質問には「そう思う」とし、「我々は似たことを望んでいる」と答えた。続いて「我々が何を望むかを知っているのか。我々はともに勝利を望む」とし「それがまさに我々が得たものだ」と語った。