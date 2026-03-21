〈顔の右半分に「生まれつきの青あざ」→外に出るたび「かわいそう」「治療したら？」人と会うのがストレスに…あざと生きる女性を苦しめた「思春期の憂鬱」〉から続く

生まれつき顔の右側にあざの一種である「太田母斑」を持つあざみさん。10代から“あざ隠しメイク”をはじめ、「あざにほとんど気づかれない」ほどメイクのスキルも上がったという。並行してレーザー治療も行い、徐々にあざは薄くなってきている。

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メイク術と治療の経過をSNSで発信し始めたことであざに対する思いに変化もあったというあざみさんに、学生時代の葛藤や恋愛について、また、両親への思いについても聞いた。（全3回の2回目／つづきを読む）



高校時代のあざみさん。あざはメイクで隠れている（本人SNSより）

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高校時代からがっつり隠す3層仕上げ

――高校生の時から「あざ隠しメイク」をしていたということですが、落ちてしまう危険もあった？

あざみさん（以下、あざみ） 当時はリキッドのファンデーションの上にコンシーラーをして、さらにパウダーファンデを重ねてがっつり隠すという“3層仕上げ”の厚塗りだったこともあって、メイクが落ちないようにめちゃくちゃ気にしてましたね。

体育着に着替える時はファンデが服につかないよう、襟を外側に極限まで折り曲げてそーっと脱いだりして（笑）。

――体育の時は汗で流れてしまうことも？

あざみ 汗とか水で濡れても、こすらなければ基本的には落ちないんですよ。だから、とにかく優しく押さえて拭く感じで。というか、気合が違ったのでもはや顔にはほとんど汗をかかなかった気がしますね（笑）。

高校生の時の授業では一番、プールのゴーグルが問題だったかな。

――目の周りにがっつり食い込みますよね。

あざみ プールの水よりもよっぽどゴーグルでメイクが落ちちゃうんで、高校の時は1回しかプールに入らないで終わりました（笑）。

――旅行はどうやって対処を？

あざみ 学生時代は旅行に行ってもメイクを落とさなかったですね。10代ぐらいだと朝まで喋っていることも多くて、ちゃんとした“旅行”みたいな機会も少なかったから、そんなに不自然でもなかったかなと。

毎朝1時間はメイクに時間をかけた

――「3層仕上げ」メイクにはどれくらい時間がかかりますか？

あざみ 1時間はかかっていたと思います。親にもあざを気にして隠していると思われたくなかったので、すごい朝早くに起きて完璧にメイクができた状態で、何事もなかったように「おはよー」って朝ごはん食べる日々でした（笑）。

――あざ専用化粧品もあるそうですね。

あざみ 一度買ってみたことはあるんですけど、私にはあまりに使いにくくてすぐやめちゃいました。ファンデーションが硬すぎてバリバリしているし、厚塗り感もハンパなくて。で、崩れ方も汚いしで、ほとんど使わずに終わりました。

――市販のどこにでも手に入るもので十分隠せる？

あざみ そうですね。一般的な化粧品の中でもカバー力が強いものを選ぶ感じです。あとは、舞台用のメイク用品もおすすめですね。

一般的なメイクと一番違うのはベースで、あざのある方にちょっと多めにコンシーラーを塗る感じです。あと、あざの部分は血色がないので、チークもちょっと多めに塗るとか、その程度です。

道徳の授業が、まるで自分のことのように…

――「あざを気にしていると思われたくないのに、あざ隠しメイクをする自分」というところで葛藤はあった？

あざみ メイクで完璧に隠せるようになったら葛藤もなくなっていって。メイクし始めの時はやっぱり気にしていると思われないように、薄めに薄めにやって目を慣らしていく作戦じゃないですけど、気づいたらトップギア入ってました、みたいな感じでやってました。

今思えば、自分自身、「気にしていない」と思い込もうと必死だったと思いますし、あざについて周りにどう接してほしいかもよくわからなくて。

――そうだったんですね。

あざみ 道徳の授業で、「プールの授業で水着に着替えた時、友だちの胸にある手術の傷痕が見えたらどうしますか」みたいな設問があったんです。

で、その3択が、「『気にしなくて大丈夫だよ！』と声をかける」「『どうしたの？』と聞く」「見て見ぬふりをする」だったんですけど、この問題自体、自分のことを言われているようですごく嫌だったし、選択肢のどれも嬉しくなくて。

みんなが選びそうな答えを選んだ

――あざみさんはどれを選んだんですか。

あざみ 皆が選びそうなものを選択した気がします。匿名の記入でしたけど、気にしてると思われたくなかったから。

でも、アンケートの集計をしたら1人だけ、「どれでもない」と答えていた子がいて。誰が答えたのか想像がついたし、その回答にすごく救われたのを覚えています。

いまだにどの答えがいいか私にもわからないですけど、大人になった今では、どんな質問が来ても大丈夫な抗体がついたことはたしかです（笑）。

――思春期には、特に男性に苦手意識があったそうですが。

あざみ 男性の方が、女性の容姿に対して優しくないな、というのは感じていて。

傷ついたってほどではないんですけど、中学の時にちょっとヤンチャな男の子から、「1万円出してやるから治療して来いよ。皮剥いだら綺麗になるんだろ」って言われたことがあって。

瞬時に、「1万円じゃ足りなくない？」って思ったのと、「それじゃ治んないと思うけどな」と思ったんですけど。

――冷静ですね。

あざみ その男の子が続けて、「お前、かわいいんだからさ」って言ってきたんです。だから、彼なりのアドバイスというか、善意なんだろうなとはわかったんですけど。まあ、的外れだなぁと思って聞き流しました。

すっぴんを見せた彼氏の「意外な反応」

――恋愛に奥手になるようなこともあった？

あざみ それでいうと、高校の時にお付き合いした人の影響が大きくて。

その時ちょうど震災があってしばらく学校にも行けず、バッチリメイクをするのも難しくなっていたこともあり、彼に会う時は徐々に化粧を薄くしていって、最終的にはすっぴんで会ったんです。

一瞬ちょっとびっくりした顔をしたんですけど、それ以降、お別れするまで一度もあざについて聞かれなかったですね。

――あざ隠しメイクしている時と同じように接してくれたと。

あざみ そうです。それがきっかけになって、男性にすっぴんを見せることに抵抗がなくなったし、徐々にメイクを薄くするのも面倒なので、お付き合いする前に「私にはアザがあって」と事前に伝えるようになりました。

――あざのことを打ち明けて、意外な反応があったことは？

あざによって心残りになったこと

あざみ ないですね。それで交際をお断りされることもなかったですし、あざを見せた後に付き合った人もいます。

とはいえ、やっぱり初めてあざを見せる時は男女問わず緊張します。事前にわざわざ言うことでもないですし。

――あざによって希望の仕事につけなかったといったような、悔しい体験はありますか。

あざみ 美容の専門学校に行こうと思ってたんですけど、授業の中でお化粧したりするシーンがあると、どうしても化粧を落とさなきゃいけないだろうなと。

そういうことがネックになって、結局美容の専門学校は諦めました。ただ、基本的にあざ隠しのメイクをしていれば、接客業でもなんでも問題なかったです。

――美容の専門学校に進学できなかったことで、あざを恨むというか、そんな気持ちになることも？

あざみ 進学や就職に関係なく、悩んでいた時にはやっぱり、「なんで私にはあざがあるんだろう」とは思いました。

結婚式の時もプロの方にメイクをしてもらいたかったですけど、それも難しくてセルフメイクだったことも心残りです。

ただ、それで親を恨んだりとか、自分の運命を呪うとかいうようなことはまったくなくて。

――昔から「親にあざを気にしていると思われたくない」と強く思われていたんですよね。

「ごめんね」という気持ちを感じてほしくない

あざみ 先天性の病気や障害のあるお子さんをもつ親御さんが、「普通に産んであげられなくてごめんね」みたいな後悔を吐露されているのを聞いたことがあるんですけど、両親にはそんな風に思ってほしくないし、思われたくもないんです。

今もレーザー治療していることを親に伝えていないのは、「ごめんね」という気持ちをちょっとでも感じてほしくないというのが一番ですね。

――ご両親が悩んでいるようなところを見たことはありますか。

あざみ ないですね。ただ、実家に飾ってある赤ちゃんの頃の私の写真がカラーじゃなくて、なぜか白黒なんです。

理由は聞いたことはないですけど、きっと私が生まれた時はすごくショックだっただろうし、今みたいに情報がたくさんあったわけじゃないから、たくさん悩んだだろうなと思って。

たぶん、私よりよっぽど辛かっただろうと思うんですけど、小さい時の写真を見ると、自分がどれだけ愛情を持って育ててもらったかわかるので、それで十分ですね。

――今、あざみさん自身があざで悩むことは減りましたか。

あざみ 1年のうち数分あるかないかくらいですね（笑）。メイクが上手くなったことでかなりの部分が解決できたというのは大きいです。

同じ悩みを持つ人に自分のメイク法を共有できたらいいなと思ってSNSをはじめたんですけど、そこで感謝のコメントをたくさんもらって。逆にあざでトクしたんじゃないかと思うくらいです（笑）。

この発信が誰かのためになったら、親にも治療していることを伝えられるようになるかなあ。

〈「目の中まで刻まれたあざ」に18回の激痛レーザー→かさぶたができるほどの痛みを経て…“先天性のあざ”を隠して生きる女性が、手術の末にたどり着いた“意外な境地”〉へ続く

（小泉 なつみ）