◇オープン戦 ドジャース ― パドレス（2026年3月20日 アリゾナ州グレンデール）

ドジャースの山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に先発登板。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）後初実戦で5回3安打1四球7三振無失点と好投し、2年連続開幕投手を務める26日（同27日）のダイヤモンドバックス戦へ弾みをつけた。

猛暑警報が発令され、ナイターにも関わらず午後6時の試合開始時点で気温40度という中、初回は3者連続三振のスタート。先頭打者は1ボール2ストライクから外角低めへの97.4マイル（約156.7キロ）直球で見逃し、続く2人はスプリットとカットボールで空振りさせた。

2回は1死から連続安打と捕逸で二、三塁に走者を背負ったが、直球とスプリットで2者連続空振り三振。3回は1死から2者連続見逃し三振。4回は先頭に四球、5回は1死から中前打で出塁させたものの、いずれも次打者を内野ゴロで併殺に仕留めた。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合前、「久しぶりに投球を見るので楽しみだ。5イニングを目安に考えている」と話しており、3―0とリードの5回68球で交代となった。

山本は2月にオープン戦2試合に登板し、計4回2/3で8安打7三振4失点。WBCでは1次ラウンド初戦の台湾戦と準々決勝ベネズエラ戦の2試合で計6回2/3を投げ、4安打4四球7三振2失点だった。