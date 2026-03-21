■第98回選抜高校野球大会 第3日・第1試合 東洋大姫路 2ー3 花咲徳栄 （21日 甲子園）

東洋大姫路（兵庫）は花咲徳栄（埼玉）に逆転負け。引き分け再試合の末勝利した03年以来の対戦だったが、今回は敗れる形となった。花咲徳栄は16年ぶりのセンバツ勝利。6回、2死一塁で5番・松本太翔（3年）が適時二塁打を放ち先制。しかし8回、下山は押し出し死球、内野ゴロで3点を奪われ逆転を許す。8回に1点を返すも、反撃及ばず2ー3で敗戦した。

東洋大姫路は2年連続10回目、3季連続の甲子園出場。秋は県3位で近畿大会に出場、1回戦で近大新宮（和歌山）に勝利、準々決勝は智弁学園（奈良）に5ー6で敗れ8強だった。過去4度、4強まで進んでいる。花咲徳栄は6年ぶり6回目の出場。秋は県大会で優勝し、関東大会では準優勝。法政二（神奈川）、甲府工（山梨）、佐野日大（栃木）を破り、決勝は山梨学院（山梨）に5ー14で敗れた。センバツは2003年の8強が最高成績。

先発は背番号11をつけたサウスポー・下山大翔（3年）。秋はチーム最多の7試合に登板、完投も1試合記録している。計38回を投げ防御率2.61。

初回は三者凡退に抑える順調な立ち上がり。

2回、花咲徳栄の先発・黒川凌大（3年）に対し、2死から7番・濱根安希斗（3年）が右中間へ二塁打を放ちチャンスメイク。實光快斗（3年）も左安で続き、2死一、三塁と先制のチャンスも、続く打者が倒れ得点ならず。

下山は3回まで一人の走者も出さない好投を続ける。4回、1死から味方の失策で走者を二塁に背負うも、後続を断ち無失点で切り抜ける。

6回、下山は1死から花咲徳栄にチーム初安打を許すが、ここも続く打者を打ち取り、無失点に抑える。

するとその裏、1死から四球で走者を出すと、5番・松本が高めの直球を捉え、適時二塁打を放ち先制に成功する。

7回、東洋大姫路は2死から萩原悠惺（2年）が追い込まれながらも中安を放ち出塁、続く1番・伏見翔一（3年）も左安で続き、得点圏に走者を置く。しかし次打者は初球を打つも遊ゴロに倒れ、追加点とはならず。

8回、下山は1死から谷口ジョージ（3年）に左安、続く打者は味方の失策、市村心（3年）に左安で1死満塁のピンチ。押し出し死球で1ー1の同点、次打者はフルカウントからエンドランをかけ、遊ゴロの間に走者二人の生還を許し、1ー3とされる。下山は116球、3被安打、3奪三振、3四死球、3失点（自責点1）で降板。

その裏、東洋大姫路は先頭の3番・峰松紘大（3年）が右中間を破る三塁打を放つ。2死となるも相手の捕逸の間に1点を返す。

9回は背番号10右腕・大野泰聖（3年）が登板。三者凡退に抑える。

その裏、2死から安打で走者を出すも無得点に終わり、試合終了。