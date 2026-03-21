ＢＤ悪夢２回ＫＯ負けの芦澤竜誠が涙ぐみながら心境吐露「応援してくれた人に悔しい思いをさせてしまったことが一番つらい」再起誓う「もう負けないんで、全力でやるんで」
朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」でまさかの２回ＫＯ負けに終わったＲＩＺＩＮファイターの芦澤竜誠が２１日、自身のインスタグラムを更新し、心境を語った。時折涙ぐむ様子もみせながら「昨日は応援ありがとうございました。う〜ん、自分が負けたことより応援きてくれた人とか、俺のこと応援してくれた人が、俺が負けて悔しい思いをさせてしまったことが一番つらいです。もうみんなのために負けないんで、全力でやるんで。皆さん、また俺が戦う姿みてください」と再起を誓った。
昨年大みそかのＲＩＺＩＮでＢＤ出身のジョリーに敗れた芦澤は「ジョリーにやられて落ちるところまで落ちた。俺が見失っていたものがここにある。ハングリー精神とか」とＢＤのオーディションに登場。バンタム級前王者の井原良太郎との対戦が決まった。１回はゴングから一進一退の攻防が続いた。２回開始１０秒で左拳を浴びて、尻もちをつく形でダウン。立ち上がったが、再開後も井原にパンチを叩きこまれ、リングに沈んだ。芦澤は呆然とした表情を浮かべ、大会史上最大規模１万１０００人が集まった会場は騒然となった。