朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」でまさかの２回ＫＯ負けに終わったＲＩＺＩＮファイターの芦澤竜誠が２１日、自身のインスタグラムを更新し、心境を語った。時折涙ぐむ様子もみせながら「昨日は応援ありがとうございました。う〜ん、自分が負けたことより応援きてくれた人とか、俺のこと応援してくれた人が、俺が負けて悔しい思いをさせてしまったことが一番つらいです。もうみんなのために負けないんで、全力でやるんで。皆さん、また俺が戦う姿みてください」と再起を誓った。

昨年大みそかのＲＩＺＩＮでＢＤ出身のジョリーに敗れた芦澤は「ジョリーにやられて落ちるところまで落ちた。俺が見失っていたものがここにある。ハングリー精神とか」とＢＤのオーディションに登場。バンタム級前王者の井原良太郎との対戦が決まった。１回はゴングから一進一退の攻防が続いた。２回開始１０秒で左拳を浴びて、尻もちをつく形でダウン。立ち上がったが、再開後も井原にパンチを叩きこまれ、リングに沈んだ。芦澤は呆然とした表情を浮かべ、大会史上最大規模１万１０００人が集まった会場は騒然となった。