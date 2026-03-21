〈「皮剥いだら綺麗になるんだろ？」顔の右半分に濃紺のあざ…生まれつきの母斑と生きる女性が明かす、すっぴんを見せた異性からの「まさかの反応」〉から続く

生まれつき顔の右側にあざの一種である「太田母斑」を持つあざみさん。10代から“あざ隠しメイク”をはじめ、「あざにほとんど気づかれない」ほどメイクのスキルも上がったという。並行してレーザー治療も行い、徐々にあざは薄くなってきている。

【画像】あざがあるようには見えない…がっつり3層仕上げの「あざ隠しメイク」をした姿を見る

メイク術と治療の経過をSNSで発信し始めたことであざに対する思いに変化もあったというあざみさんに、レーザー治療のリアルや、子育て中の苦労、消えゆくあざへの思いなどについて話を聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



SNSではすっぴんを見せて活動している（本人SNSより）

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20代後半から始めたレーザー治療

――太田母斑はレーザー治療が主流ということで、あざみさんも現在治療をされているそうですね。

あざみさん（以降、あざみ） 親にあざを気にしていると思われたくなかったのでなかなか始められなかったんですけど、一人暮らしをはじめて今ならできるという20代後半のタイミングからはじめました。

――変化を感じていますか？

あざみ 前の病院だと効果がいまいちだったんですけど、転院してからは4回目くらいで効果が出はじめて、あざが薄くなってきました。

途中、転院もして治療をやめていた期間もありますが、トータル18回受けていて。3カ月に1度の頻度なので長期的な治療になりますが、保険適用なので経済的負担が少なくて助かります。

――太田母斑の治療は保険適用なんですね。

あざみ 私が小学生か中学生くらいの時に保険適用になったみたいで。誰かが頑張ってくださったおかげですよね。

命にかかわる病気ではないですけど、保険適用になるほど当事者にとっては根深い問題ともいえるかなと。

私は太田母斑ですけど、あざにもいろいろ種類があって、保険適用でも打てる回数や金額も違うみたいです。

レーザーの痛みは「ぶん殴られたような…」

――機能性や命にかかわらない疾患ということで、自分の病気が軽んじられていると思うことはありましたか。

あざみ それはないですね。それこそ、よく保険適用になったなと思うくらいです。

――レーザー治療後の写真を見ると痛々しいですが、実際、痛みはある？

あざみ めちゃくちゃ痛いです。一回のレーザー照射で打てるのが直径5mmぐらいの範囲なんですけど、そのピンポイントを思いっきりぶん殴られたような痛みといいますか。

あと、あざが濃ければ濃いほど痛いので、最初は特に痛かったですね。

――あざみさんの場合、あざのある右顔面だけにレーザーを当てるかと思うんですが、それによって何か左右差が出ることもある？

あざみ 一番わかりやすいのは産毛ですかね。レーザー治療した右側だけツルツルになったので、逆に左側の産毛が気になって仕方ないという（笑）。あと、レーザーを打つとシミも取れるみたいなんで、そのへんも左右差が出てくるかもしれないです。

これはレーザー治療とは関係ない話ですけど、左右差でいうと、なぜか怪我をするのはあざのない左側ばっかりですね。

――あざのある右側を自然とかばっている？

あざみ あざのある方を引っ込める癖があるのか、自然と当たらないように守っているのかわからないんですけど、大体、小さい時から怪我するのは左側で。

そのことをSNSで話したら「私もです」っていう人が結構いたんで、あざがある人にとっては“あるある”なのかも（笑）。

――レーザー治療でハードルになることはありますか？

治療後1週間くらいは仕事ができなかった

あざみ 治療後、かさぶたができる1週間くらいはガーゼ姿になるので、それで治療を躊躇している人は多いと思います。私も仕事が美容関係の接客業なので、ガーゼ姿で出勤というわけにもいかず、あざ隠しのメイクもダウンタイムは基本できないので、治療後は数日間仕事を休んでます。

その期間だけ義理の両親に保育園のお迎えをお願いしていたんですけど、急に行けなくなってしまって、結局、ガーゼ姿でお迎えに行ったこともあります。

――レーザー治療はダウンタイムにハードルがあるんですね。

あざみ 私の場合、仕事はどうにもならないんですけど、保育園の方はもう開き直って、「またガーゼの時期がきますが問題ありませんので」みたいなことを言っておいて、普通にお迎えに行ってます。

理由は特に説明してないですけど、保育士さんもうすうすわかってくれてるかなと（笑）。

――お子さんからあざについて聞かれたことはありますか。

あざみ いま長女は年少さんなんですけど、特に聞かれたことがなくって。これが“お母さんの顔”としてそのまま受け止めているのかなと。

ただ、ぶつかってあざができた時は、「ここ痛いの？」って聞いてくるので、顔のあざとは別のものだということはわかっているみたいです。

出産してすぐ、あざがあるかを確認

――では、何か聞かれた時に答えようかなというところで。

あざみ って感じですね。化粧を取ってあざが見えても、今は特に何も言ってこないので。

――お子さんを持つ時に、あざのことを考えたことも？

あざみ そこに思いが至らなくて、産む瞬間に思いました（笑）。そういえば！ と思って、出産してすぐ、あざがあるかどうか確認しましたね。

太田母斑は女の子の方ができやすいのと、後から出てくるタイプもあるので、気を付けて見ていってあげたいなと思ってます。

――特に赤ちゃんの時はお子さんから顔を触られることも多いかと思いますが、あざ隠しメイクしていると大変では？

あざみ 今は顔をすぼめるというか、ほっぺたを潰した時の顔が面白いみたいでやりたがるんですけど、子どもの手が来そうな時はのけぞって巧みに回避するようにして（笑）。あとはもう、「お化粧してるのでやめてください」ってはっきり伝えてもいます。

メイクを落とされる場面は避けたい

――その他に、「あざ隠しメイク」が落ちないように気をつけるシチュエーションってありますか。

あざみ 眼科は地味に難所ですね。目の周りをぐいっと触られるけど、治療をしてもらっている手前、「やめてください」とも言えないので（笑）。

あとは美容院ですかね。シャンプーをしてもらうと思いっきり落ちちゃうので、それはもう事前に伝えるようにしています。

――あざみさんのメイクのレベルだと、普段はあざに気づかれないことの方が多いですか。

あざみ そうですね。気づかれてないかなと思います。

――逆に、あざみさんがあざの人に気づくことはある？

あざみ ありますね。知り合いにあざを隠していない方がいるんですけど、何かの折に「私も太田母斑で」と話したら、「え、全然わからなかったです」と言われました。それは私にとっては褒め言葉です（笑）。

あざを隠す方が「気持ち的に楽」だった

――あざを隠す人、隠さない人、いろんな方がいると思うんですけど、隠さないでいこうかな、と思ったこともありますか。

あざみ 昔は隠さないでいくことも考えたと思うんですけど、一度隠してしまったらもう出せなくなった、というのが近いかな。それはやっぱり、隠している方が私は気持ち的に楽なんです。

小さい時、あざのある方で私みたいな隠すようなお化粧の仕方じゃなくて、普通にメイクしている人を見たことがあって。「隠さなくても、普通にお化粧してるだけで綺麗なんだな」と感じてはいたんです。

それもあって、「ちょっと化粧するだけでもいいかな」とも思ったんですけど、やり出したら欲が止まらないというか、隠したくなっちゃうというか、普通のお化粧がしたくなっちゃったんですよね。

――あざに関係なく、メイクって肌をフラットに、均一にするところがスタートですよね。

あざみ そうそう。もともと美容が好きなんで、こういうメイクをする時にはあざがない方が綺麗だな、というところからどんどん追求していった感じはありますね。

“あざを隠さずに生きる人”との出会い

――今は白斑（肌の一部が白くなる疾患）のモデルの方が世界的な活躍をするなど、時代の変化もありますが、どんな風に感じていますか。

あざみ そのままでいるのもいいし、隠したい人は隠せばいい。そうやって自由に選べる社会になってきたのはいいことだと思います。

私自身、あざを出している人を見て「えっ」とは思ったことはなくて、それはそれで羨ましくて。でも、自分の場合は隠さず綺麗にメイクするスキルがないというか、そういう脳がなかった（笑）。

――あざを隠していない人を羨ましいと思われることもあるんですね。

あざみ さっき話したあざを隠していない知り合いの人は、あざを含めてキャラクターそのものが可愛い人だったので、こういう生き方もあったんだな、と。

これからその人も治療を始めるそうなんですけど、逆に「あ、治療するんだ」と意外に思ったぐらいでした。

レーザーで消えゆくあざへの思い

――年齢や治療を重ねる中で、あざに対する思いが変わったところはありますか。

あざみ それはありますね。歳をとって対処の仕方もわかってきたし、ハートも強くなりましたし。

あと、あざ隠しメイクや治療の経過をSNSで発信を始めてから、本当にたくさん励ましのコメントや、「私も治療します」みたいな声をもらうようになって。人の役に立ててることが嬉しいし、もはや消えゆくあざがちょっと寂しいくらいになってます（笑）。

――あざが自分のアイデンティティになっているというか。

あざみ あざがなくなっちゃったら発信することもなくなっちゃうんじゃないか、みたいな（笑）。でも、友だちにそのことを話したら、「悩んでメイクして治療してって、その過程を知ってる人の言葉だからいいんじゃない」って言ってくれて。それで、あ、なくしたっていいんだよね、と改めて思うことができました。

同じように悩んでいる人に私の発信が届けば自分の経験が役に立つし、それこそ、自分にしかできないことかなって。今後もすっぴんもさらしながら頑張ります（笑）。

（小泉 なつみ）