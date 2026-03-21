人に興味がない犬の特徴4つ

1.目を合わせない

犬にとって目を合わせる、そらすなどの目線を使ったコミュニケーションは、とても大切なものです。

人間のように繊細な言語で使用しない分、犬は目線や表情、仕草を使って細かい感情表現や意思表示をします。

目を合わせるという行動ひとつでも、愛情を伝えるために見つめる場合や敵意を持って威嚇するためににらむ場合など様々です。

しかし、相手に興味を持っていない場合、「観察したい」「コミュニケーションを取りたい」と思っていないため、そちらを見ようともしないことがあります。

ふと目が合ってもそれ以上近寄ってこなかったり、すぐほかのところに視線を移したりするのであれば、興味を持っていないことが考えられます。

2.人に近づこうとしない

人が好きな犬は、なでてもらったり遊んでもらったりするために相手に近づきます。

または、人から近づいてきてもらうために相手を見つめたまま尻尾を振って待ったり、吠えて振り向かせようとしたりします。

しかし、人と関わろうと思っていない犬は、目線を合わせないだけでなく近づこうともしません。

吠えたり逃げたりといった反応をする犬は、人に対して不安や恐怖を感じているものの、関心はあるので時間が経つと仲良くなれることも多くあります。

3.おやつをもらったらすぐに離れる

食べ物が好きな犬は、人に興味がなくてもおやつが出てくると近づいていくことも少なくありません。

人に関心がないと、ごはんやおやつをもらうときは近づいても、食べ終わるとすぐにどこかに行ってしまうことがあります。

人とコミュニケーションを取りたいと思っている犬は、食べ終わってもそのまま近くにい続けることが多いでしょう。

4.遊びに誘われても反応しない

人と関わりたいと思っていない犬は、人との遊びにも興味を持たないことがあります。

犬にとって遊びはとても重要なコミュニケーションなので、心を開いていない相手とはあまり遊ぼうとしません。

そのため、普段遊びが好きな犬であっても、知らない人や好きではない人とは遊ばないということもよく見られる行動です。

そのため、人に関心がないと、おもちゃを投げたり走って遊びに誘ったりしても、無視することが多いでしょう。

犬に関心を持ってもらう方法

犬が人に対して興味・関心を持つかどうかは、それぞれの気質や経験が大きく関係すると考えられます。

人に対する興味の強さはそれぞれなので、人に対して攻撃性を見せる場合などを除けば、あまり気にする必要はないと思います。

しかし、社会化や経験が足りないことによって人と関わることの楽しさを知らない場合は、人とのコミュニケーションに慣らしてあげるようにしましょう。

まずはその犬が嫌がるような接し方をしないように気を付けてください。

無理に抱き上げたり突然ハグをしたりするスキンシップは、人が好きではない犬はあまり喜ばないので注意してください。

おもちゃやおやつを上手に活用しながら、できるだけその犬のペースに合わせて接してあげることが大切です。

また、ほかの犬と楽しそうに遊んだりスキンシップをしたりする様子を見せるのも、安心感を与えたり興味を持たせたりするために効果的だとされています。

まとめ

犬と一緒に遊びたい、コミュニケーションを取りたいと思っている人は、犬にそっけない態度をされるとさみしさを感じてしまうのではないでしょうか。

しかし、犬によって性格や気質はそれぞれで人に興味をあまり持たないタイプの犬もいるので、必要以上に気にしすぎることはありません。

それでも、その犬のペースに合わせて接することで仲良くなれることは十分にあるので、ぜひ犬の表情や行動などを観察しながら上手にコミュニケーションを取りましょう。