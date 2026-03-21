開幕まで1週間、中日の「開幕ローテ」はどうなる？ 確定は「3」枠のみ 金丸、マラーの状態で再編も
ドラ1右腕の中西は、4試合で防御率2.16と結果を残した(C)産経新聞社
プロ野球開幕まであと1週間を切った。3月27日の開幕戦から約半年にわたり、各チームは選手のやりくりをして優勝を目指す。その中でも先発投手のローテーションを組むのは至難の業といえよう。1週間6試合全て固まれば世話ないが、そんなにうまくいくことはない。
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上位進出を狙う中日ドラゴンズの場合はどうだろうか。本稿では開幕ローテを軸に少し考えたい。
3月20〜22日で開幕前最後のオープン戦・ロッテ戦が行われている。このカードを迎える前に開幕ローテ確定となっていたのは3人。開幕投手の柳裕也、昨季11勝の大野雄大、そしてドラフト1位右腕・中西聖輝だ。
柳は直近3年で勝ち星が4、4、3と伸び切っていないが、2021年には投手タイトルを総ナメした実力の持ち主。FA権を行使せず残留を決めた今季は、自身2度目の開幕投手に指名された。オープン戦は振るわなかったものの、シーズンに入ればまた別物。広島との開幕戦（マツダスタジアム）では、粘り強い投球を心がけたい。
大野は37歳シーズンの昨季に復活を遂げ、カムバック賞を受賞。かつての剛球一辺倒からモデルチェンジを果たし、カットボールやカーブをうまく使う投球が光る。オープン戦は3試合12回2/3を投げて防御率2.13。順調に調整を続け、おそらく3月31日の本拠地開幕戦・巨人戦に投げる。
中西は智弁和歌山高、青山学院大でそれぞれ日本一経験を持つ本格派右腕。やや荒れ球気味ではあるものの、的を絞らせないピッチングを見せる。オープン戦でも4試合で防御率2.16と結果を残し、開幕ローテを勝ち取った。こちらも本拠地・バンテリンドームナゴヤでのお披露目となりそうだ。
残り3枠を争うのは、ざっくり分けると以下のカテゴリーだ。
・開幕ローテ有力：涌井秀章
・WBC後の調整次第：高橋宏斗、金丸夢斗
・チーム事情次第：櫻井頼之介
・そのほか：カイル・マラー、松葉貴大、松木平優太など
涌井はオープン戦で3試合13イニングを投げ、防御率0.69と抜群の成績。今年で40歳シーズンを迎えるが、ボールの威力と投球術は健在だ。このまま問題なく調整を続ければ、広島との開幕シリーズに先発するか。前哨戦となった8日の試合でも5回1失点と好投している。
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加していた高橋宏、金丸は本来なら先発陣の軸だ。このうち高橋宏は21日のオープン戦に登板予定。井上一樹監督は「一発合格もある」とコメントしており、状態次第では開幕2カード以内での先発を見込む。
櫻井は21日のロッテ戦に先発予定。この登板次第になりそうだが、ここまではオープン戦11イニング無失点。11日のヤクルト戦で本拠地初登板を果たし、5回無失点と試合をつくっている。救援の適性もあり、他の投手次第ではブルペンで開幕を迎えるかもしれない。
来日2年目のマラーはキャンプでの調整遅れがあったものの、オープン戦初登板となった14日の楽天戦で4回無失点。アピールに成功している。登板が予想されるロッテ戦でも好投すれば、逆転でのローテ入りも現実味を帯びる。
昨季に自身初の規定投球回を投げた松葉は、14日の楽天戦で5回途中4失点と結果を残せず。高卒6年目の松木平も7日の広島戦で5回2失点にまとめたが、14日のファーム開幕戦・西武戦で7回5失点（自責3）とアピールに至らず。2人とも開幕時点ではリザーブという形になりそうだ。
このように状況を整理すると、開幕ローテは柳、櫻井、涌井、大野、高橋宏、中西の順が優勢か。金丸やマラーの状態次第ではまだ再編の可能性もあるが、大枠は見えてきた。
[文：尾張はじめ]