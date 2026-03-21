【パイクトン（米オハイオ州）＝木瀬武】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の孫正義会長兼社長は２０日、米中西部オハイオ州パイクトンに、米国で最大規模のＡＩ（人工知能）向けデータセンターを整備すると明らかにした。

年内に着工し、投資額は５０００億ドル（約８０兆円）に上る。データセンターの使用電力規模は原子力発電所１０基分に相当する１０ギガ・ワットとなる。

ＳＢＧのほか東芝や日立製作所、三菱電機、３メガバンクなど日本企業１２社と、米金融大手ゴールドマン・サックスやＪＰモルガン・チェースなど米企業９社の計２１社が参画する。ＳＢＧは建物や電力設備に２０００億ドル程度投資し、残りはデータセンターを利用する米ＩＴ大手などが拠出する。利用企業は４月中にも決定する見通しだ。

データセンターに供給する電力は、ＳＢＧが建設する敷地内のガス火力発電所から調達する。ＳＢＧのガス火力は、日米関税交渉で合意した第１弾の対米投資案件だ。全ての電力を自前で発電することで、地域住民への電力供給に余裕を持たせ、電気料金が値上がりしないようにする。

孫氏は記念式典で「グーグルやマイクロソフト、オープンＡＩなど全ての企業のデータセンターを足したより大きな規模のデータセンターがこの１か所に誕生する」と強調した。式典にはラトニック米商務長官やライト米エネルギー長官らも出席し、ＳＢＧ主導の新たな投資計画を歓迎した。

ＳＢＧが米オープンＡＩなどと連携する総額５０００億ドルのＡＩインフラ投資計画「スターゲート」とは別の取り組みになる。

オハイオ州では税制優遇があり、用地も確保しやすいことから約２００のデータセンターが建設され、全米有数の集積地となっている。メタやグーグル、アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）などの米ＩＴ大手が相次いで進出している。