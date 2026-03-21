歌手の和田アキ子（75）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。初めてYouTubeに挑戦することを発表した。

今回のTOKYO MXとの共同プロジェクトでチャンネルタイトルは「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に決まった。

アシスタントの垣花正アナウンサーは前日、和田がTOKYO MXでの仕事について自身のインスタグラムで告知していたことに触れ、「実はアッコさんがYouTubeに挑戦します。タイトル『和田アキ子、AIスマホと親友になる。』」と報告すると、スタジオから拍手。和田は「ありがとう、そんなに喜んでもらえるなんて」と感激。「AIと親友になるって言うてんねんで。これどうでしょ？」としつつ「ちょっと話せるようになったのよ」と進捗を明かした。

今回のチャンネルはホリプロとTOKYO MXの新規デジタルコンテンツプロジェクトとして始動したもので、垣花アナは「AIスマホは学習によって、どんどん進化するものです。AIスマホをアッコさんの友達に見立てて、その使い方を学び、共に時間を過ごしながら、本当に親友と呼べる存在へと関係を深めていくことができるのかどうかという、それをリアルに描くリアルドキュメント型コンテンツになっております」と説明。「これはめちゃくちゃ興味ある。いきなり使いこなすのは難しいじゃないですか」と和田に振ると、和田も「私、だってスマホ渡されて、スマホの箱も開けられなかったんだから。思わずまたゲンコツ（が出そうに）なったもん」と苦笑した。

チャンネルではまだ23歳のTOKYO MXの若手社員が和田の指南役を務めるという。垣花アナは「AIスマホの存在と、シニア世代のアッコさんと、Z世代の指南役のK君の織りなすドキュメンタリーですね」とコメント。和田も「いろいろとやりたいことをかなえてくれるって。勉強しながら。この年で勉強できるってありがたい。なれるのかな？」と期待を膨らませた。

番組は今月29日夜6時スタート。初回以降は毎月10本程度をアップしていくという。

番組公式サイトではこの日の放送について「と〜っても大切なお知らせがあります」と告知。「このタイミングで『大切なお知らせ』と聞くと、ドキッとされるかもしれませんが、安心してください。違います。アッコさんにとっての新境地というか、この『いいかげんに1000回』のスタッフも楽しみにしているお知らせです。ぜひ放送をお楽しみに！」と予告していた。

和田が40年間MCを務めたTBS「アッコにおまかせ！」は今月29日の放送をもって最終回を迎える。ラジオ継続は明言しているが、今後の仕事に注目が集まっていた。