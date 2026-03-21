「スパイダーマンは試練の連続だ。ピーターの時ですら……」『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の予告編映像で、主人公ピーター・パーカーは最も辛い光景を目の当たりにする。愛するMJが、他の男性と仲を深めているところだ。

ピーターとMJは時間をかけ、互いを支え合う恋人関係に発展していたが、前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』でピーターが自ら発動させた呪文によって、MJに存在ごと忘却された。以来スパイダーマンはさりげなくMJに接近しながら、しかし接近しすぎることなく、慎重な距離を保って見守る日々を過ごしているようだ。

そんなピーターは『ブランド・ニュー・デイ』の予告編で、学生たちのホームパーティーらしき場所を訪れる。そこには、MJと親密そうに過ごす別の男性の姿がある。二人とも十分に気を許しているようで、男性は慣れた手つきでMJの髪を耳にかける。この二人がすでに交際関係に発展している可能性も十分あるだろう。

新たな恋のライバルとなる男性を演じているのはエマン・エスファンディ。『スター・ウォーズ』のドラマ「アソーカ」で、実写版のエズラ・ブリッジャーを演じたことで知られる。「アソーカ」シーズン2は2026年中の配信予定が伝えられているから、今年はエスファンディにとって飛躍の一年となりそうだ。

ちなみにMJ役のゼンデイヤとピーター役のトム・ホランドが共に1996年生まれの現在29歳であるのに対し、エスファンディは1994年生まれの現在31歳。彼女たちより少し年上の、ちょっと余裕のある上級生としてMJをリードするのかも？

果たしてピーターは、MJの記憶を蘇らせて、彼女の愛を取り戻すことはできるのか。『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に日米同時公開。