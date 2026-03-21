会社経営者と結婚・元SKE48石田安奈、ブロッコリークッキーなど卵白アレルギー対応のおやつ公開「ヘルシーで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】元SKE48の石田安奈が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。卵白アレルギーの息子に気を遣ったおやつを公開した。
【写真】セレブ生活話題の元SKE「ヘルシー」クッキー・ケーキ…砂糖なしのオーガニックおやつ公開
石田は「まひろは卵白アレルギーなのでいつも気を遣ってるんだけど 市販のは美味しくないのか全く食べないけどシッターさんが作るのは食べてる笑 そして普通に美味しくて私も食べてる笑 砂糖なしのオーガニックおやつ天才的すぎる」と第2子長男の卵白アレルギーのおやつについてコメントし、ブロッコリーのクッキーとさつまいもケーキを公開。一枚のクッキーとさつまいもケーキ2かけらを乗せた皿も披露し、「私の夜食 アンジェも食べるからヘルシーで助かる」と第1子長女も一緒に食べていることをつづっている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「参考になる」「シッターさんがいるのすごい」「野菜のおやついいですね」などの声が上がっている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】セレブ生活話題の元SKE「ヘルシー」クッキー・ケーキ…砂糖なしのオーガニックおやつ公開
◆石田安奈、卵白アレルギーの息子に気を遣ったおやつ公開
石田は「まひろは卵白アレルギーなのでいつも気を遣ってるんだけど 市販のは美味しくないのか全く食べないけどシッターさんが作るのは食べてる笑 そして普通に美味しくて私も食べてる笑 砂糖なしのオーガニックおやつ天才的すぎる」と第2子長男の卵白アレルギーのおやつについてコメントし、ブロッコリーのクッキーとさつまいもケーキを公開。一枚のクッキーとさつまいもケーキ2かけらを乗せた皿も披露し、「私の夜食 アンジェも食べるからヘルシーで助かる」と第1子長女も一緒に食べていることをつづっている。
◆石田安奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「参考になる」「シッターさんがいるのすごい」「野菜のおやついいですね」などの声が上がっている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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