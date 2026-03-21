乃木坂46五百城茉央、美スタイル際立つノースリ黒ドレス姿「いつもより大人っぽい」「色白で眩しい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/21】乃木坂46の五百城茉央が3月20日、自身のInstagramを更新。黒のノースリーブドレス姿を公開した。
【写真】20歳乃木坂46「スラッとしててスタイル抜群」素肌輝くノースリドレス姿
五百城は「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 エントリー発表会に登壇させていただきました」と報告し、「これからも素敵な作品を届けられるようにみんなで頑張ります！」とコメント。胸元が透けるレース素材になった黒のノースリーブドレス姿で、スラリとした美しいスタイルを見せている。
また、色を黒で統一したデザインの違うドレスを着用した菅原咲月と池田瑛紗との3ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「いつもより大人っぽい雰囲気」「色白で眩しい」「スラッとしててスタイル抜群」「美しさに目が釘付け」「綺麗すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳乃木坂46「スラッとしててスタイル抜群」素肌輝くノースリドレス姿
◆五百城茉央、ノースリーブドレスショット公開
五百城は「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 エントリー発表会に登壇させていただきました」と報告し、「これからも素敵な作品を届けられるようにみんなで頑張ります！」とコメント。胸元が透けるレース素材になった黒のノースリーブドレス姿で、スラリとした美しいスタイルを見せている。
また、色を黒で統一したデザインの違うドレスを着用した菅原咲月と池田瑛紗との3ショットも公開している。
◆五百城茉央の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いつもより大人っぽい雰囲気」「色白で眩しい」「スラッとしててスタイル抜群」「美しさに目が釘付け」「綺麗すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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