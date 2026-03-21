TWICEモモ、“超ミニ丈”タイトワンピで美ボディ際立つ「引き締まったスタイル憧れ」「さすがの着こなし」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が3月20日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。
【写真】TWICEメンバー「さすがの着こなし」美ボディ輝く超ミニ丈ワンピ姿
モモは白のワンショルダーのミニワンピース姿を披露。肩の大きなリボンが特徴的なドレス姿に白のピンヒールを合わせたコーディネートで、美しいメリハリボディが際立っている。また、ドアから顔を出すショットや鏡越しに撮影されたショットなども投稿している。
この投稿にファンからは「さすがの着こなし」「引き締まったスタイル憧れ」「ビジュ最強」「パーフェクトボディ」「美しすぎて眼福」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「さすがの着こなし」美ボディ輝く超ミニ丈ワンピ姿
◆モモ、白ミニワンピ投稿
モモは白のワンショルダーのミニワンピース姿を披露。肩の大きなリボンが特徴的なドレス姿に白のピンヒールを合わせたコーディネートで、美しいメリハリボディが際立っている。また、ドアから顔を出すショットや鏡越しに撮影されたショットなども投稿している。
◆モモの投稿が話題
この投稿にファンからは「さすがの着こなし」「引き締まったスタイル憧れ」「ビジュ最強」「パーフェクトボディ」「美しすぎて眼福」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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