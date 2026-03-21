六代目山口組組員が他組織のトップに就く。暴力団社会の中で"異例中の異例"ともいえる盃が3月17日に行なわれた。警察、マスコミが多数駆けつけた緊迫した現場に完全密着。六代目山口組の隠された"狙い"とは──。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】「前代未聞の盃儀式」の全容 数千万円高級車に乗って登場した竹内若頭 金のネクタイにリボン徽章でお祝いムード

東京・六本木に本拠地を置く老舗暴力団・東声会の代替わり。その盃会場となったのは山口組の二次団体・落合金町連合本部（東京・台東区）。参列者が勢揃いし最後に姿を現した六代目山口組の竹内照明若頭と野内正博・弘道会会長には警察・マスコミから一斉にシャッターが浴びせられた。実話誌記者はこう語る。

「竹内若頭は文字通り"七代目"の最右翼ですが、野内会長も現在の山口組の中でトップクラスの力を持っていると見られている。司忍組長、高山清司相談役、竹内若頭の出身母体である弘道会会長に昨年就任したばかりだが、この盃の直前に六代目山口組の"幹部"に昇格したことが判明している。

七代目誕生のタイミングは不透明ですが、年内にも若頭補佐に昇格し、七代目誕生とともに若頭になるのではないかと言われているほど異例のスピード出世を果たしている人物です」

竹内若頭、野内会長の到着後、早野泰会長から小澤達夫・弘道会若頭補佐に「東声会会長」の座を禅譲する「継承盃」が始まったと見られる。

詳細は非公開だが、会場となった落合金町連合の佐藤光男若頭補佐が「取持人」、良知組の竹嶋利王幹部が「検分役」を務めただけでなく、「媒酌人は浜田重正・浜尾組組長で、これまでも山口組内の重要な盃儀式で指揮をとった組長です。竹内若頭は儀式の後見人を務めたと見られている」（警察関係者）と、山口組の上層部によって式が行なわれたことが窺える。

10時36分、小澤新会長が誕生したことを告げる一本締めと拍手が会場から聞こえる。約30分後に早野前会長が会場を後にし、12時20分ごろから食事会の準備が始まった。

「早野前会長の退出後に、小澤新会長と東声会直参組長らとの"盃直し"が行なわれたとみている」（同前）

食事会は30分ほど行なわれたようで、再び拍手が起きる。13時過ぎに竹内若頭と野内会長が小澤新会長に見送られて会場を後に。その後も山口組の佐藤若頭補佐、竹嶋幹部、水島秀章・益田組組長、上野真慶・奥州会津角定一家総長、浜田組長の順で帰路につき、最後に小澤新会長が警察やメディアに「お世話になりました」と一言声をかけ儀式は終了した。

「山口組」の看板が活動の制限に

山口組と東声会は団体として、50年以上の"親戚関係"にある。しかし、山口組の二次団体の若頭補佐が他組織のトップになることに関係者は驚きを隠せない。実話誌記者が語る。

「厳密に言えば山口組の組員が他組織のトップになったことがないわけではない。2024年に六代目山口組の二次団体・淡海一家の高山誠賢総長が、京都の指定暴力団・会津小鉄会のトップに就任したことはあります。しかし、高山総長は会津小鉄会の4代目会長の実子であり、4代目会長の命で山口組に預けられていたと言われている。

ところが、今回の早野前会長、小澤新会長にはこうした表面上の理由が見当たらず、共通点は"互いに関東に拠点を持つ"ということぐらい。山口組の歴史の中でも初めてのケースであるのは間違いない」

警察関係者は今回の盃の狙いについて「六代目山口組の本格的な関東進出が狙いではないか」と指摘する。

「分裂抗争により、六代目山口組は各都道府県の公安委員会から特定抗争指定を受けていて、警戒区域内では"組員が5人以上集まれない"など活動に大幅な制限を受けている。

『山口組』の看板は大切ですが、昨年4月の抗争終結宣言後も特定抗争指定が延長され続け、解除の見通しが不透明である以上、組員にとってもその名がないほうがシノギ（暴力団の資金獲得活動）を行ないやすいのも事実。

一方の東声会としても構成員の減少は悩みの種であり、山口組との関係を強固にすることで名跡を残すことができる。

山口組の歴史として初めての行動に踏み切った以上、大きな狙いがあると見ている。警察はより一層強い警戒を続ける予定だ」

10年に及んだ分裂抗争が六代目山口組による一方的な宣言で終結してからもうすぐ1年。抗争こそ起きていないが、警察と山口組の戦いは続く。

（了。前編を読む）