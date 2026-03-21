3月17日、東京・六本木の老舗暴力団・東声会でトップが交代し、盃儀式が行なわれた。新会長に就いたのは、まさかの六代目山口組の中核組織・弘道会最高幹部──六代目山口組No.２竹内照明若頭も駆けつけ周囲は緊張に包まれていた。【前後編の前編】

【写真】「前代未聞の盃儀式」の全容 数千万円高級車に乗って登場した竹内若頭 金のネクタイにリボン徽章でお祝いムード

午前8時前、東京・台東区にある六代目山口組の二次団体・落合金町連合本部前には30名以上の警察、マスコミが駆けつけた。今回、代替わりが行なわれる東声会について実話誌記者が語る。

「東声会創設者の町井久之初代会長は、戦後、愚連隊を率いて銀座に進出し、他組織との抗争を繰り返して組織を拡大。高度経済成長期の最盛期には大阪や沖縄に勢力を広げ、1500名を超える構成員を抱えたと記録が残っています。

町井会長は右翼活動家の児玉誉士夫と親しく、児玉の仲介で山口組"中興の祖"である田岡一雄三代目と兄弟盃を交わしている。以降、今日に至るまで50年以上、両組織は親戚関係です」

組員の「見えました」という大きな声と共に高級車が続々と会場前に到着する。山口組の若頭補佐であり、落合金町一家の佐藤光男会長を筆頭に、山口組”幹部”の竹嶋利王・良知組組長、水島秀章・益田組組長、上野真慶・奥州会津角定一家総長ら直参組長が続々と会場入り。いずれも上下黒のスーツに白いネクタイ姿だ。

8時46分に姿を見せたのが、会長に就任する小澤達夫・弘道会若頭補佐。スーツ姿は同様だが、ネクタイは金色。マスコミ、警察が"儀式の主役"にシャッターを浴びせるが、小澤若頭補佐は意にも介さない様子で会場入り。

約20分後に代目を譲る東声会の早野泰会長も到着するが、同様だった。

暴力団には、「若頭が次の組長に就く」という原則がある。今回のように「別組織の人間がいきなり組長に就く」というのは異例だ。しかし、昨秋から関係者の間では、今回の動きを指摘する声が大きかった。

「昨年10月、早野会長と小澤若頭補佐が兄舎弟盃を交わしていて、物議を醸していました。たしかに他組織の人間と盃を交わすことは珍しいことではありません。有名な話だと、六代目山口組の竹内若頭と稲川会の内堀和也会長は兄弟盃を交わしていますが、これは互いに二次団体の若頭だった頃。

組織のトップが他組織、それもトップでない人物と盃を交わすのは異例中の異例。そのため、この兄弟盃には六代目山口組の"狙い"があるのではないかともっぱらでした」（同前）

新会長は「分裂抗争の功労者」

小澤新会長はどういう人物なのか。弘道会は司忍組長、高山清司相談役、竹内若頭の出身母体で、六代目山口組の中核組織だ。

「小澤氏は関東に地盤があり、抗争相手の宅見組の切り崩しなどで評価されている人物と聞く。現在の野内正博会長は分裂抗争で若頭補佐から一気に会長までのしあがったが、小澤氏も幹部から若頭補佐に昇格している。分裂抗争最前線に立った人物の一人なのは間違いない」（前出・実話誌記者）

9時50分、本部前に佐藤若頭補佐、竹嶋幹部、小澤新会長が姿を現す。いずれも左腰のあたりにリボン徽章をつけていて、佐藤若頭補佐には「取持人」、竹嶋幹部は「検分役」と盃儀式の役割、小澤新会長には「継承」と記されていた。

9時50分、ひときわ大きな「見えました」の声で2台の高級車が滑り込む。シルバーのセンチュリーから竹内若頭、黒のヴェルファイアから野内会長が姿を現したのだった。

（後編につづく）