おとなしいものから刺激的なものまで

自動車愛好家なら誰でも、運転してみたいクルマのリストを持っているものだ。ポルシェやフェラーリ、ジャガー、フォードなど、その理由は人それぞれだ。

【画像】技術の結晶！ 熱狂的支持を集めるスポーツクーペ【ホンダ・インテグラ・タイプRを詳しく見る】 全30枚

この特集では、筆者が、皆さんに一度は運転してみてほしいと考えるクルマをランキング形式で紹介する。



UK編集部記者が考える、一度は運転すべきクルマを50台紹介する。

50：BMW M3（E46）

おそらく最高のMモデルではないかもしれないが、E46型M3は間違いなく最高にお買い得なMモデルと言えるだろう。

自然吸気の直列6気筒を搭載した最後のMであり、多くの人は3.2Lエンジンのサウンドだけでも味わうべきだと言うだろうが、素晴らしいバランスを誇るシャシーも忘れてはならない。



50位：BMW M3（E46）

49：フォード・モデルT

速さや走りの素晴らしさで選ばれたわけではない。実際、モデルTの運転はとても気難しい。だが、間違いなく自動車史上最も重要な1台だ。これまでにない形で自動車を大衆に普及させ、世界の価値観を変えたのだ。



49：フォード・モデルT

48：ベントレー・ターボR

技術的に傑出したものではないが、これほど魅力的で個性豊かなクルマにおいて、そんなことは重要ではない。ベントレーにとってターボRは、かつての自尊心を取り戻し、今日の高い地位への道筋を定めるきっかけとなった。



48：ベントレー・ターボR

47：ルノー・クリオ・ウィリアムズ

当時でさえ最速のホットハッチではなかったが、今でも最高に楽しい移動手段の1つである。軽快で安定感があり、ドライバーとの一体感も抜群。世界屈指のホットハッチの名手が生んだ最高傑作と言えるだろう。



47：ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）・ウィリアムズ

46：アウディ・クワトロ

当時を知らない人に、このクルマがもたらした衝撃を説明するのは難しい。何しろアウディは、画期的なドライビングマシンを生み出す実績などまったくなかったメーカーだからだ。にもかかわらず、フルタイム四輪駆動と200psの直列5気筒エンジンにより、1980年代で最も記憶に残るドライビング・エクスペリエンスを実現したのだ。



46：アウディ・クワトロ

45：アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTA

ホモロゲーションモデルとしてわずか500台のみ生産されたジュリア・スプリントGTA。アルミボディに宝石のようなツインプラグ・ツインカムの1.6Lエンジンを積み、乾燥重量は750kg未満に抑えている。レースでは圧倒的な強さを発揮したが、公道仕様の「ストラダーレ」としても極めて優れている。戦後のアルファ・ロメオで最高の1台だ。



45：アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTA

44：フォード・フォーカスRS（初代）

初代フォーカスRSは、高い実用性と強力なエンジン、そして優れたハンドリングが見事に融合した傑作だ。その高速性能はスーパーカーにも引けを取らない。コンディションの良い中古車を見つけられれば、コストパフォーマンスの高いスポーツカーとなるだろう。



44：フォード・フォーカスRS（初代）

43：ジャガーMkII

英国の刑事ドラマなどの映像作品と結びつけられることが多いが、ジャガーMkIIはそれだけのクルマではない。3.8Lモデルは60年前としては並外れたパワーと安定性を備え、レーサーから走り屋まで、あらゆる人の「武器」として選ばれた。



43：ジャガーMkII

42：ウィリスMB

ジープとして知られるこのクルマは、第二次世界大戦における連合軍の勝利の立役者とされている。いずれにせよ、現代のSUVの起源と言える1台である。ウィリスMBという名称の由来については諸説あり、今なお議論の的となっている。遅いし、乗り心地も悪いが、とにかく壊れない。



42：ウィリスMB

41：レクサスLS400（日本名：トヨタ・セルシオ）

当時、多くの高級車ブランドに衝撃を与えた1台。ロールス・ロイスよりもはるかに乗り心地が良く、アイドリング時のエンジン音は静かすぎて、回転計を見ないと動いているか分からないほどだ。当時最も傑出した高級車であり、今もなお、レクサスを代表する存在である。



41：レクサスLS400（日本名：トヨタ・セルシオ）

40：ホンダ・インテグラ・タイプR

この小さなクーペは、世界各地で熱狂的な支持を集めている。インテグラは卓越したドライバーズカーを生み出すホンダの技術力の結晶であり、最高傑作だった。FF車としては史上最高の1台だという評価もある。



40：ホンダ・インテグラ・タイプR

39：オースチン・セブン

英国におけるフォード・モデルTのような存在。英国を自動車社会へと導いた、最も影響力のあるクルマだ。シンプルだが見事に仕上げられ、遅いけれど運転は楽しい。今日このクルマを路上で見れば、思わず笑みがこぼれるだろう。実際に運転すれば、その笑顔はもっと大きくなるはずだ。



39：オースチン・セブン

38：ジャガーIペイス

単なる優れたEVとしてではなく、ジャガーらしさがうまく表現されたモデルだからこそ、ここで紹介しておきたい。長きにわたり、ジャガーは（主にドイツの）他社の後塵を拝してきた。しかし、トレンドを追うのではなく自らトレンドを創り出す時こそ、ジャガーは真に輝く。XK120、Eタイプ、初代XJ6を見ればそれがわかる。Iペイスはそのスピリットへの回帰である。この姿勢が、これからも長く続くことを願う。



38：ジャガーIペイス

37：ランドローバー・シリーズ1

厳密には世界初のSUVではないが、非常に影響力のある1台であることは確かだ。戦後の余剰アルミ材を流用し、直線的なデザインで作られた。あくまでも一時的な措置として、最も安価な方法で生産されていたのだ。



37：ランドローバー・シリーズ1

36：ポルシェ・ケイマンGT4

どちらの世代でも良いが、ここでは初代を取り上げる。名高いGT3との出力差は、優れた重量配分と軽量化によって埋め合わせている。911の同等モデルに比べて安価で手に入る、傑出したドライバーズカーだ。



36：ポルシェ・ケイマンGT4

35：三菱ランサー・エボリューションVI トミ・マキネン・エディション

こういうクルマがもう流行らないのは残念だ。ドライバーをこれほどヒーロー気分にさせるクルマは少ない。圧倒的なパワーはあくまで魅力の一部に過ぎない。優れたバランスと機敏さは、WRCの勝者になったような気分を味わわせてくれる。どのランエボも素晴らしいが、VIのトミ・マキネン・エディションが最高だ。

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）



35：三菱ランサー・エボリューションVI トミ・マキネン・エディション