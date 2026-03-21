浜田雅功、天満で関西のベテラン芸人と遭遇 井川遥は「会って謝りたいことがある」
ダウンタウン・浜田雅功が出演する、MBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54 ※関西ローカル）のきょう21日放送回に、関西のベテラン芸人が登場する。
【番組カット】貴重な集合ショット！関西のベテラン芸人と共演する浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き俳優の井川遥。2児の母でありながら透明感あふれる美しさと落ち着いた存在感で、数々のドラマや映画、CMで幅広く活躍する俳優だ。
前回の「はじめましての共同作業！クッキングで仲良くなろう！」に引き続き、井川と距離を縮めるために実施する企画は「天満で昼から飲み歩き」。お酒が大好きな井川と、「60歳からお酒を飲むようになった」と話す浜田が居酒屋激戦区・天満で大阪らしいグルメを堪能しながら居酒屋をはしごする。
1軒目に入ったのは、天神橋筋商店街にある創業50年の大衆居酒屋では、井川が店の名物であるウイスキーをレモン酎ハイで割ったオリジナルのハイボールを注文。浜田はレモンサワーを注文し、酒のアテには井川のリクエストで関西ダシを使ったおでんと湯どうふをいただく。
1軒目ですでにほろ酔いの2人が2軒目に選んだのは、裏天満にあるうなぎ店。100年継ぎ足しのタレを使った“うなぎの蒲焼き”をアテに日本酒をいただく。突然、店員に扮した“ある男”が井川の横にどかっと座り、その男がマスクを剥いだ瞬間、井川は「はぁ〜！」と驚嘆の声を上げる。その男とは、メッセンジャーの黒田有。
何の接点もないように思える2人だが、実は25年前にMBS『魔法のレストラン』でレギュラー共演しており、井川はスタッフとの事前打ち合わせで「黒田さんに会って謝りたいことがある」と明かしていたのだ。井川が黒田に長年謝りたかったこととは。
【番組カット】貴重な集合ショット！関西のベテラン芸人と共演する浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き俳優の井川遥。2児の母でありながら透明感あふれる美しさと落ち着いた存在感で、数々のドラマや映画、CMで幅広く活躍する俳優だ。
前回の「はじめましての共同作業！クッキングで仲良くなろう！」に引き続き、井川と距離を縮めるために実施する企画は「天満で昼から飲み歩き」。お酒が大好きな井川と、「60歳からお酒を飲むようになった」と話す浜田が居酒屋激戦区・天満で大阪らしいグルメを堪能しながら居酒屋をはしごする。
1軒目ですでにほろ酔いの2人が2軒目に選んだのは、裏天満にあるうなぎ店。100年継ぎ足しのタレを使った“うなぎの蒲焼き”をアテに日本酒をいただく。突然、店員に扮した“ある男”が井川の横にどかっと座り、その男がマスクを剥いだ瞬間、井川は「はぁ〜！」と驚嘆の声を上げる。その男とは、メッセンジャーの黒田有。
何の接点もないように思える2人だが、実は25年前にMBS『魔法のレストラン』でレギュラー共演しており、井川はスタッフとの事前打ち合わせで「黒田さんに会って謝りたいことがある」と明かしていたのだ。井川が黒田に長年謝りたかったこととは。