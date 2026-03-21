みなさんがコンビニで1カ月に使う金額はいくらですか。お金の情報メディア『47Life（よんななライフ）』を運営するフコク生命（東京都千代田区）が、全国の20〜50代の男女200人（男女各100人）を対象に実施した「コンビニ」に関するアンケート調査によると、約6割が「5000円未満」と回答したことがわかりました。では、平均金額が最も高かったのはどの都道府県だったのでしょうか。



【ランキングを見る】コンビニでつかう平均金額が多い都道府県は？

まず、「コンビニの利用頻度」を尋ねたところ、「週に1回以下」（50％）や「週に2〜3回」（26％）に回答が集まった一方、「利用しない」（10％）という人も一定数見られました。



また、コンビニでつかう1カ月あたりの「平均金額」としては、「5000円未満」（64％）が最も多く、次いで「5000円以上1万円未満」（16％）、「1万円以上3万円未満」（12％）が続き、全国平均は「9750円」となりました。



これを都道府県別に見ると、1位「東京都」（2万4425円）、2位「奈良県」（1万4000円）、3位「静岡県」（1万3971円）、4位「大阪府」（1万2865円）、5位「兵庫県」（1万2667円）がTOP5となりました。



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【出典】

▽47Life(よんななライフ)／【コンビニ】どれくらいコンビニを利用する？？いくら使用する？