＜速報＞国内女子は最終組がスタート 首位の“キューティフル”はパー発進 昨季女王の佐久間朱莉らが追う
＜Vポイント×SMBCレディス 2日日◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦は第2ラウンドが進行中。昨季女王で開幕戦Vの佐久間朱莉と金田久美子、イ・ボミ二世と呼ばれる“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）の最終組がティオフした。
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初日首位のパクは1番ホールはパーオンを逃したが3打目のアプローチをしっかり寄せてパー。1打差で追う佐久間、3打差を追う金田はとも2オン2パットのパーで滑り出した。Vポイントとスポンサー契約をする木戸愛は、前半のアウト9ホールを「36」で回り、トータル3オーバー・暫定31位タイ。SMBCと契約する吉田鈴は4ホールを終えてトータルイーブンパー・暫定10位タイで序盤をプレー中。前週優勝の菅楓華は4ホールを終えてこの日1オーバー。トータル2オーバー・24位タイでプレーをしている。昨年のプロテストに合格し、プロデビュー戦となる“逆輸入ルーキー”の横山翔亜は、前半9ホールを「40」としてトータル7オーバー・暫定71位タイで後半に向かう。2020年「日本オープン」、22年「日本女子オープン」が開催された難コース。初日のアンダーパーは9人。この日も我慢大会となりそうだ。賞金総額1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子Vポイント×SMBCレディス リーダーボード
“キューティフル”がショットインイーグルで日本で初の首位に 『優勝したら日本に来る？』の質問に出した答えは…
逆輸入ルーキー・横山翔亜に金言を送ったのはあのプロ
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＜スコア速報中＞渋野ら15人出場 米女子大会リーダーボード
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