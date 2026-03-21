お笑いコンビ・たくろうが、２１日までに更新されたユーチューブチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」にゲスト出演した。

たくろうは昨年の「Ｍ―１グランプリ」で優勝。特に最終決戦で披露した「ビバリーヒルズ」というネタは、審査員を務めたアンタッチャブルの柴田英嗣が「１００点付けてもいいくらい」と絶賛するほどの大ウケだった。

ただこのネタができたのはＭ−１決勝の直前である１０〜１１月だったという。赤木裕が「チェリー大作戦とやったユニットライブで（できたネタ）」と明かすと、木村バンドは「キャパも４０もないぐらいの」と、少数のお客さんの前でできたネタだと話した。

ただＭ―１では大ウケだったが、事前にネタをかけたところ全くウケないこともあったという。赤木は「営業とかでもやってみたりもしたんですけど、全然ウケない」と明かした。

鬼越トマホークの良ちゃんが「あれやってウケない現場もあったってこと？」と聞くと、木村は「全然あります」。赤木は「くまだまさしさんと２組の営業で…。（くまだが）信じられないくらいウケてはって、僕らがスベって」と明かした。

赤木は続けて「メッチャ不安はあったんです。このネタ大丈夫かっていう…。初見の人に見せて笑ってもらえるネタなんかっていうのはあったんですけど」と、Ｍ―１でやるかどうか悩んだと話していた。

そのため最終決戦の直前、木村に「やめへん？」と言ったというが、木村は「いや、ビバリーヒルズで」と答えたという。木村は「何となく今日の雰囲気やったらハマるんじゃないかなと思ってたのと、台本がすごい２組が残ってて。エバースもドンデコルテも」と説明したうえで、「じゃあまあ真逆行った方が…。大トリでもあったんで、優勝とかよりまず売れたいというか」と話していた。