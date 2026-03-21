安藤優子、ハンバーグ・春キャベツのコールスロー…「キッチン居酒屋」公開で反響「プロの腕前」「品数多くてすごい」
【モデルプレス＝2026/03/21】キャスターの安藤優子が3月20日、自身のInstagramを更新。豊富なメニューがずらりと並んだ食卓を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「プロの腕前」ハンバーグにコールスロー…手料理公開
安藤は「昨日もキッチン居酒屋！」というコメントを添えて、キッチンカウンターに品数たくさんの手料理が並べられている様子を投稿。「お品書き（笑）はご覧の通りです！」と記し、白い器にサーモンなど3種の前菜が並んだ「前菜盛り」やマッシュルームのソテーソースがたっぷりとかかり、アスパラガスのバターソテーが添えられている「見えないけどハンバーグ」、その他「にんじんとツナのしりしり」「雷こんにゃく」「ニラ玉」「長芋わさび漬け」「春キャベツのコールスロー」のそれぞれの写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「品数多くてすごい」「プロの腕前」「忙しい中毎日作ってるの尊敬する」「魅力的な食事」「彩りも食材のバランスも完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】67歳ベテランキャスター「プロの腕前」ハンバーグにコールスロー…手料理公開
◆安藤優子、豪華食卓公開
安藤は「昨日もキッチン居酒屋！」というコメントを添えて、キッチンカウンターに品数たくさんの手料理が並べられている様子を投稿。「お品書き（笑）はご覧の通りです！」と記し、白い器にサーモンなど3種の前菜が並んだ「前菜盛り」やマッシュルームのソテーソースがたっぷりとかかり、アスパラガスのバターソテーが添えられている「見えないけどハンバーグ」、その他「にんじんとツナのしりしり」「雷こんにゃく」「ニラ玉」「長芋わさび漬け」「春キャベツのコールスロー」のそれぞれの写真を公開した。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数多くてすごい」「プロの腕前」「忙しい中毎日作ってるの尊敬する」「魅力的な食事」「彩りも食材のバランスも完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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