あなたが油をまったく摂らないとヤバい理由とは？【脂質の話】

あなたが油をまったく摂らないとヤバい理由

油は生きるために不可欠な栄養素

体型を気にしている方やダイエットを頑張っている方にとって、油（脂質）はできるだけ摂りたくないもののひとつ。身体に余分な脂肪がついたら嫌だから、と普段の食事から脂っこいメニューを避けたり、揚げ物の衣を剥がして食べたりする人も少なくないようです。でも、この食べ方は本当に正しいのでしょうか？

健康をテーマにしたテレビや雑誌などでもよく取り上げられているので、ご存じの方も多いと思いますが、脂質は人間の体を作り、維持するうえで欠かすことのできない「三大栄養素（エネルギー産生栄養素）」のひとつなのです。

数ある栄養素の中でもタンパク質、糖質、脂質が「三大栄養素」といわれるくらいですから、このうちのいずれかひとつでも過不足が生じれば、当然身体には何かしらの不調が現れます。

脂質の場合は必要量をオーバーして摂り過ぎると、体内に脂肪が蓄積して肥満傾向に。反対に脂質の不足が続くと体力の低下や肌荒れ、内臓機能の不調を引き起こすこともあるのです。

太りたくないから、と油を徹底して避ける人もいますが、油は必ずしもダイエットの敵ではありません。

年齢や性別、一日の平均運動量に応じた必要量（左ページ）を摂るようにすることで、食事をおいしく、かつ健康的な体づくりに役立つということを覚えておきましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹