デニス・ロッドマンがWWEで殿堂入り…バスケとプロレスの2競技で名誉の殿堂へ

元NBA選手のデニス・ロッドマン（元シカゴ・ブルズ他）が、アメリカの大手プロレス団体であるWWE（World Wrestling Entertainment）の殿堂入りを果たすことが明らかになった。3月20日、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。

ロッドマンは1997年にWCW（当時WWEと競合していた団体、2001年にWWEに買収され消滅）でプロレスデビュー。そのキャラクターと知名度を生かし、プロレスに対する一般層の関心を呼び込んだ。

翌年の1998年、ロッドマンはNBAファイナル期間中の練習を欠席して『WCWマンデー・ナイトロ』に出演したことも有名なエピソードとして知られている。当時ロッドマンはハルク・ホーガンとタッグを組み、カール・マローン（元ユタ・ジャズ他）とダイヤモンド・ダラス・ペイジのペアとセレブリティ・タッグマッチで対戦している。メディアでも大きな注目を集めたこの試合は、ロッドマン＆ホーガンが勝利した。

今回発表されたWWEの殿堂には“セレブリティ部門”があり、これまでもドナルド・トランプ現アメリカ大統領（2013年）やアーノルド・シュワルツェネッガー（2015年）、モハメド・アリ（2024年）といった面々が殿堂入りしている。

2011年にネイスミス記念バスケットボール殿堂入りを果たしているロッドマンは、これによって2つの競技で殿堂入りを果たすこととなった。1986年にデトロイト・ピストンズでNBAデビューを果たしたロッドマンは、ピストンズで連覇（1989～1990年）、ブルズで三連覇（1996～1998年）を達成。また、個人タイトルとして7年連続のリバウンド王（1992年～1998年）、2年連続のDPOY（最優秀守備選手賞、1990年と1991年）などを獲得し、輝かしいキャリアを残している。

WWEの殿堂式典は、『レッスルマニアウィークエンド』の一環として4月18日（現地時間17日）にラスベガスで開催される。