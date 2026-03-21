「Yes, Kaoru will be back」朗報！日本代表エースがリバプール戦で復帰へ！ブライトン指揮官が明言
森保ジャパンのエースが、代表戦を前にピッチに戻ってくることは間違いなさそうだ。
ブライトンに所属する三笘薫は、３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷。14日のサンダーランド戦はメンバー外となった。
ただ、あくまで軽傷であり、ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は、サンダーランド戦直後に「大したことではない。検査を受けたところ怪我はなかった。痛みをコントロールするだけの問題で、今日は彼にとって痛みが強すぎてプレーできなかったが、来週には復帰できると思う」と話していた。
その言葉通り、21日に行なわれるプレミアリーグ第31節、リバプール戦が復帰戦になる模様だ。
クラブ公式サイトによれば、ヒュルツェラー監督はリバプール戦の前日会見で報道陣から「Will Kaoru Mitoma return tomorrow?（明日、カオル・ミトマは戻ってくる？）」と問われ、「Yes, Kaoru will be back（ああ、カオルは戻ってくるよ）」とはっきり答えた。
ブライトンにとっても、今月末に敵地でスコットランド、イングランドと戦う森保ジャパンとっても朗報だ。プレータイムがどれくらいになるのかは分からない。そのプレーから最新のコンディションを見極めたい。なお、リバプールに在籍する遠藤航は怪我で長期離脱中のため、日本代表対決は実現しない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】着用モデルは南野拓実。話題沸騰の日本代表新アウェーユニホーム
ブライトンに所属する三笘薫は、３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷。14日のサンダーランド戦はメンバー外となった。
ただ、あくまで軽傷であり、ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は、サンダーランド戦直後に「大したことではない。検査を受けたところ怪我はなかった。痛みをコントロールするだけの問題で、今日は彼にとって痛みが強すぎてプレーできなかったが、来週には復帰できると思う」と話していた。
その言葉通り、21日に行なわれるプレミアリーグ第31節、リバプール戦が復帰戦になる模様だ。
ブライトンにとっても、今月末に敵地でスコットランド、イングランドと戦う森保ジャパンとっても朗報だ。プレータイムがどれくらいになるのかは分からない。そのプレーから最新のコンディションを見極めたい。なお、リバプールに在籍する遠藤航は怪我で長期離脱中のため、日本代表対決は実現しない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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